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Prawa autorskie: Foto Igor IVANKO / AFPFoto Igor IVANKO / A...
10 października 2026

Co z tą dżumą w Rosji? Między strachem przed epidemią a pytaniami o zaniedbania

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Po śmierci 28-letniej pracownicy instytutu przeciwdżumowego na Syberii wciąż nie wiadomo, co wywołało śmiertelne zapalenie płuc, a Internet zdążyła już zalać fala domysłów. Czy z Syberii może roznieść się groźna choroba? I czy rzeczywiście chodzi o dżumę?

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Słowo „dżuma” uruchamia wyobraźnię. Widzimy czarną śmierć, opustoszałe miasta i lekarzy w maskach z dziobami. Kiedy obok pojawia się „Rosja” i „laboratorium”, robi się naprawdę gorąco.

Tymczasem punktem wyjścia jest konkretna tragedia. Zmarła 28-letnia Daria Szypiłowa, pracownica Irkuckiego Instytutu Przeciwdżumowego Syberii i Dalekiego Wschodu. Trafiła do szpitala w pobliskim Szelechowie. Pierwsze doniesienia sugerowały dżumę płucną. Rosyjskie władze mówiły o zapaleniu płuc o nieustalonej przyczynie.

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Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

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