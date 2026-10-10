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Co z tą dżumą w Rosji? Między strachem przed epidemią a pytaniami o zaniedbania

Marcin Powęska przeczytasz w 9 minut

Po śmierci 28-letniej pracownicy instytutu przeciwdżumowego na Syberii wciąż nie wiadomo, co wywołało śmiertelne zapalenie płuc, a Internet zdążyła już zalać fala domysłów. Czy z Syberii może roznieść się groźna choroba? I czy rzeczywiście chodzi o dżumę?

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