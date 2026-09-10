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Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys / OKO.pressil. Mateusz Mirys / ...
10 września 2026

Cyberszpiedzy z Rosji i Białorusi atakują Polskę. Narażeni urzędnicy, wojskowi i rolnicy [RAPORT ABW]

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Białoruska grupa cyberprzestępców UNC1151, działająca na rzecz Kremla, w Polsce znana głównie z afery mailowej, wciąż atakuje nasze państwo. Podobnie jak grupa rosyjska APT28, słynąca z włamań do kont administracji rządowej. O tej groźnej aktywności właśnie poinformowało ABW.

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Polska jest jednym z głównych celów działań cybernetycznych grup pochodzących z Rosji i Białorusi, w tym dla tych, które są jawnie powiązane ze służbami obu tych państw. Tak wynika z opublikowanego niedawno raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podsumowano w nim cyberincydenty w Polsce, obserwowane w 2025 roku. W dokumencie przedstawiono informacje państwowych zespołów reagowania na takie zdarzenia: CSIRT GOV, CSIRT NASK I CSIRT KNF.

„Obserwowano zarówno operacje szpiegowskie ukierunkowane na administrację państwową i podmioty strategiczne, jak również działania o charakterze wpływu informacyjnego i – co kluczowe – działania potencjalnie destrukcyjne” – podkreśliło w raporcie ABW.

Najistotniejsze wydają się ataki dwóch znanych grup przestępczych: UNC1151 i APT28. Pierwsza to grupa identyfikowana jako białoruska, związana z łukaszenkowskimi służbami specjalnymi i białoruskim wojskiem. W Polsce znana przede wszystkim z operacji Ghostwriter z lat 2020/2021, której elementem była słynna afera mailowa.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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