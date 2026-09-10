Cyberszpiedzy z Rosji i Białorusi atakują Polskę. Narażeni urzędnicy, wojskowi i rolnicy [RAPORT ABW]

Białoruska grupa cyberprzestępców UNC1151, działająca na rzecz Kremla, w Polsce znana głównie z afery mailowej, wciąż atakuje nasze państwo. Podobnie jak grupa rosyjska APT28, słynąca z włamań do kont administracji rządowej. O tej groźnej aktywności właśnie poinformowało ABW.

Polska jest jednym z głównych celów działań cybernetycznych grup pochodzących z Rosji i Białorusi, w tym dla tych, które są jawnie powiązane ze służbami obu tych państw. Tak wynika z opublikowanego niedawno raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podsumowano w nim cyberincydenty w Polsce, obserwowane w 2025 roku. W dokumencie przedstawiono informacje państwowych zespołów reagowania na takie zdarzenia: CSIRT GOV, CSIRT NASK I CSIRT KNF.