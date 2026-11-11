0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Photo by OLYMPIA DE MAISMONT / AFPhoto by OLYMPIA DE ...
11 listopada 2026

Czas na mądrą rewolucję: żądajmy wszystkiego, by zmienić, co się da [ROZMOWA]

przeczytasz w 16 minut

Optymistyczny „koniec historii” Francisa Fukuyamy ustępuje dziś miejsca „nowemu końcowi historii”, w którym czekają nas tylko katastrofa klimatyczna i upadek demokracji. Tym usilniej powinniśmy uczyć się rozpoznawać tę nową rzeczywistość, by mimo wszystko móc zmienić ją na lepsze — mówi OKO.press Przemysław Wielgosz.

Dodaj nas w Google
Google News

Agata Sikora, OKO.press: Ostatnio panuje powszechne przekonanie, że żyjemy w epoce schyłku. Zgadzasz się z tym?

Przemysław Wielgosz*: Bardzo się zgadzam – między innymi z tej konstatacji narodziła się „Pogoda dla rewolucjonistów”. Trzydzieści lat temu Francis Fukuyama ogłosił „koniec historii” i to miało być szczęśliwe zakończenie: oto wkraczamy w epokę dobrobytu, demokracji, bardziej przyjaznego świata. To, co dzieje się dziś, nazywałbym „nowym końcem historii”, tym razem w wersji „na smutno”. Przed nami tylko katastrofa środowiskowa i polityczna: płonąca ziemia i erozja demokracji.

Pogodziliśmy się z tym?

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Historia

Kultura

Świat

Chiny

Europa

historia

kryzys klimatyczny

kultura

nierówności

Polska

rewolucja

społeczeństwo

walka klas

Agata Sikora

Kulturoznawczyni, eseistka, autorka książki „Wolność, równość, przemoc. Czego nie chcemy sobie powiedzieć” (Karakter 2019). Napisała doktorat o szczerości nowoczesnej. Mieszka w Londynie.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie