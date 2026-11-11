Czas na mądrą rewolucję: żądajmy wszystkiego, by zmienić, co się da [ROZMOWA]

Optymistyczny „koniec historii” Francisa Fukuyamy ustępuje dziś miejsca „nowemu końcowi historii”, w którym czekają nas tylko katastrofa klimatyczna i upadek demokracji. Tym usilniej powinniśmy uczyć się rozpoznawać tę nową rzeczywistość, by mimo wszystko móc zmienić ją na lepsze — mówi OKO.press Przemysław Wielgosz.

Przemysław Wielgosz*: Bardzo się zgadzam – między innymi z tej konstatacji narodziła się „Pogoda dla rewolucjonistów”. Trzydzieści lat temu Francis Fukuyama ogłosił „koniec historii” i to miało być szczęśliwe zakończenie: oto wkraczamy w epokę dobrobytu, demokracji, bardziej przyjaznego świata. To, co dzieje się dziś, nazywałbym „nowym końcem historii”, tym razem w wersji „na smutno”. Przed nami tylko katastrofa środowiskowa i polityczna: płonąca ziemia i erozja demokracji.