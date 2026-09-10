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Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Czy 150% to więcej niż miliard? Brzoska, Gawkowski, Meta i prezydenckie weta [PROGRAM POLITYCZNY] Dominika Sitnicka Jak to się dzieje, że fejkowe reklamy z wizerunkiem właściciela InPostu wciąż pojawiają się na portalach należących do Mety, skoro kilka miesięcy temu miliarder uzyskał w tej sprawie prawomocne sądowe postanowienie o zabezpieczeniu? Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

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Miliard złotych dla Mety! To kara, o którą wystąpiło do Komisji Europejskiej pod koniec sierpnia Ministerstwo Cyfryzacji. Powodem jest brak skutecznej walki z fałszywymi reklamami i oszustwami, a pretekstem wejście Rafała Brzoski w publiczny spór z cyfrowym gigantem.

Jak to się dzieje, że fejkowe reklamy z wizerunkiem właściciela InPostu wciąż pojawiają się na portalach należących do Mety, skoro kilka miesięcy temu miliarder uzyskał w tej sprawie prawomocne sądowe postanowienie o zabezpieczeniu?

O co chodzi w inicjatywach „150%” oraz ScamWatch zainicjowanych przez Brzoskę? Czy taką „prywatną” ścieżką można w tej sprawie coś zdziałać?

I wreszcie – jak cała ta sytuacja ma się do zawetowanej przez prezydenta Karola Nawrockiego polskiej ustawy wdrażającej rozwiązania przewidziane w unijnym Digital Services Act? I co prezydent może zrobić z kolejnym podejściem do tych przepisów, nad którymi prace właśnie kończy parlament?