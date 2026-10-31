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Prawa autorskie: Il. Mateusz Mirys / OKO.pressIl. Mateusz Mirys / ...
31 października 2026

Czy duchy są dobre dla duszy?

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Duchy i widma, które nas nawiedzają, mogą być zaczątkiem procesu prowadzącego do lepszego świata, bardziej pełnego życia. Czasem musimy się czegoś przestraszyć, żeby móc pozbyć się lęku.

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W miasteczku, w którym się wychowywałam, obecność duchów była oczywista i traktowana z wielką życzliwością. Wręcz nie uchodziło, by miejscowość dysponująca i zamkiem, i basztą, nie miała chociaż jednej Białej Damy. Dopiero kiedy dorosłam, zdałam sobie sprawę, że w przeciwieństwie do sąsiedzkich Janowca i Bochotnicy Kazimierz Dolny, bo o nim tu mowa, swoją całkowicie wyssał z palca. Dlatego też poza lokalsami nikt o niej nie wie, a o Czarnej Pannie z Janowca czy rozbójniczce Annie z Bochotnicy przeczytać można w turystycznych przewodnikach. Prawdziwe duchy bowiem mają prawdziwe historie…

Dziewczynki w Varin-le-Haut

Varin-le-Haut we francuskiej Szampanii to jeden z wielu końców świata – nie ma tam już niemal nic, w ostatnich latach zamknięta została nawet lokalna piekarnia. Szampania słynie ze swoich win – dla musujących win z tego regionu wytwarzanych swoistą metodą, zarezerwowana jest nazwa „szampan” – ale ubogie kredowe gleby nie nadają się dla rolnictwa. Do Paryża nie jest ani blisko, ani daleko – akurat tyle, żeby było łatwiej wyjechać, niż zainwestować swoje życie w budowę czegoś na miejscu. Nawet Reims, stolica regionu, ożywia się głównie podczas świąt na część wina, a w pozostałym okresie wygląda jakby przysypiała.

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Na zdjęciu Agata Czarnacka
Agata Czarnacka

Filozofka polityki, tłumaczka, działaczka feministyczna i publicystka. W latach 2012-2015 redaktorka naczelna portalu Lewica24.pl. Była doradczynią Klubu Parlamentarnego SLD ds. demokracji i przeciwdziałania dyskryminacji oraz członkinią Rady Polityczno-Programowej tej partii. Członkini obywatelskiego Komitetu Ustawodawczego Ratujmy Kobiety i Ratujmy Kobiety 2017, współorganizatorka Czarnych Protestów i Strajku Kobiet w Warszawie. Organizowała również akcję Stop Inwigilacji 2016, a także obywatelskie protesty pod Sejmem w grudniu 2016 i styczniu 2017 roku. Stale współpracuje z Gazetą Wyborczą i portalem Tygodnika Polityka, gdzie ma swój blog poświęcony demokracji pt. Grand Central.

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