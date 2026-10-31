Zaloguj się, aby zapisać na później Widzę to tak Dodaj nas w Google Magdalena Chrzczonowicz

Czy przejęcie Trybunału Konstytucyjnego się udało?

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Lepiej niż można się było obawiać, słuchając spekulacji o wkroczeniu policji do TK. Ale nie aż tak dobrze, jak twierdzą zadowoleni z siebie Żurek czy Tusk. Do uzdrowienia daleko, do przejęcia kontroli blisko, ale wiele zależy od tego, jak to rozegrają sędziowie [WIDZĘ TO TAK]

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