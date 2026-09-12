Czy rekiny naprawdę żyją 400 lat? W poszukiwaniu recepty na długowieczność
Rekin polarny może żyć dłużej niż niejedno państwo. Ale czy aż 400 lat – i czy jego niezwykła odporność pomoże nam zrozumieć ludzkie starzenie?
W kwietniu 2026 roku na wybrzeżu hrabstwa Sligo w Irlandii znaleziono martwego rekina polarnego. Mierzył około 3 metrów i ważył ponad 200 kilogramów. Według wstępnej oceny opartej na rozmiarach mógł mieć około 150 lat, choć jego właściwy wiek dopiero ma zostać oszacowany na podstawie soczewek oczu.
Co osobliwe, dla człowieka byłby starcem, natomiast w swoim gatunku mógłby dopiero zbliżać się do dorosłości. Podczas sekcji pobrano m.in. 34-kilogramowe serce, oczy i mięśnie — biologiczne archiwum obejmujące być może półtora wieku życia w półmroku północnego Atlantyku.
BBC opisało znalezisko i przeprowadzoną sekcję w lipcu 2026 roku.
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