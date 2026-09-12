Czy rekiny naprawdę żyją 400 lat? W poszukiwaniu recepty na długowieczność

Rekin polarny może żyć dłużej niż niejedno państwo. Ale czy aż 400 lat – i czy jego niezwykła odporność pomoże nam zrozumieć ludzkie starzenie?

W kwietniu 2026 roku na wybrzeżu hrabstwa Sligo w Irlandii znaleziono martwego rekina polarnego. Mierzył około 3 metrów i ważył ponad 200 kilogramów. Według wstępnej oceny opartej na rozmiarach mógł mieć około 150 lat, choć jego właściwy wiek dopiero ma zostać oszacowany na podstawie soczewek oczu.