Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /... Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 30 września 2026 Czy sąsiad ma klucze do twojego domu? [RECEPTY NA STRACH PRZED PUTINEM] Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 8 minut „Cały czas powtarzam: nie szykujmy się na drony. Szykujmy się po prostu na sytuację awaryjną” – Dariusz Bobak z Fundacji Folkowisko w Gorajcu, małej wsi w powiecie lubaczowskim, opowiada, jak działa sieć obywatelska we wschodniej Polsce i jak ludzie reagują na moskiewskie straszenie eskalacją Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /... Prawa autorskie: Rys. Mateusz Mirys / OKO.press Rys. Mateusz Mirys /...

Z rozmowy dowiecie się, że szykowanie się do kryzysu w ogóle nie musi być dramatyczne. Każdy znajdzie tu dla siebie kilka rad, jak się mniej bać i zrobić coś sensownego dla siebie, bliskich i znajomych. I na pewno ucieszy go wiadomość, że sieci obywatelskie powstałe w ostatnich dziesięciu latach znowu działają, uczą się i wzmacniają. Putin na pewno nie miał tego na myśli.

Agnieszka Jędrzejczyk, OKO.press: Znajoma ze wschodniej Polski zadzwoniła z pytaniem, czy Rosja może nam coś zrobić. „Bo śledzisz rosyjską propagandę, to powiedz, co z niej wynika”. Opowiedziałam, że oczywiście z propagandy Kremla planów Putina nie wyczytamy, bo propaganda planów nie zna. Ale jasne jest co innego. Że Rosja chce, żebyśmy się bali. W kółko opowiadają, jak Zachód ma się bać i jak już się boi. Chcą, by nas ten strach niszczył. „A – powiedziała znajoma – akurat to nam nie grozi. Bo my tu jesteśmy na szkoleniu z sytuacji kryzysowej, chciałam tylko zebrać informacje”.