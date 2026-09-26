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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
26 września 2026

Czy sterowanie ruchem lotniczym nad Atlantykiem uratuje klimat?

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Tej zimy w centrum kontroli lotów Shanwick program oparty na sztucznej inteligencji będzie modyfikował trasy przelotów nad Atlantykiem, co ma zmniejszyć wpływ branży lotniczej na klimat. Czy rzeczywiście smugi kondensacyjne powstające za samolotami są aż tak złe dla klimatu?

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Północny Atlantyk to miejsce, gdzie ruch lotniczy jest na Ziemi najgęstszy. Lata tamtędy nawet do 3000 samolotów dziennie. To mniej więcej dwa loty na minutę.

Ta trwająca około stu sekund animacja brytyjskiej National Air Traffic Services (odpowiednika Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej) pokazuje 2524 loty pomiędzy Ameryką Północną a Europą jednego dnia sierpnia 2013 roku:

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Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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