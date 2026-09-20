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Prawa autorskie: Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, PoolGreg Derr/The Patrio...
20 września 2026

Czy wiedziała, co robi? Lindsay Clancy, troje martwych dzieci i granice osądzania

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Co mają zrobić ławnicy, gdy nie są pewni, czy oskarżona w chwili czynu kontrolowała swoje zachowanie, ale nie potrafią też zgodzić się na jej uniewinnienie? Sprawa Lindsay Clancy pokazuje, że w amerykańskim sądzie jeden głos może zatrzymać nie tylko wyrok, lecz także łatwe osądy o chorobie, winie i współczuciu.

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Członkowie ławy przysięgłych siedem dni wracali do tego samego materiału z procesu Clancy, oskarżonej o zabójstwo trojga swoich dzieci. Wysłuchali ponad 70 świadków, poznali setki dowodów, historię rodziny, a także sprzeczne czasem ze sobą wyjaśnienia różnych psychiatrów.

Sędzia William Sullivan zachęcał ich do dalszej rozmowy. Z pokoju narad przychodziły kolejne wiadomości o braku porozumienia. 4 września sąd w Plymouth w stanie Massachusetts zakończył proces bez werdyktu. Według ujawnionych relacji jedenaścioro przysięgłych opowiadało się za uniewinnieniem z powodu – ich zdaniem – braku podstaw do poniesienia przez oskarżoną odpowiedzialności karnej. Dwunasty nie chciał się na to zgodzić.

Liczba głosów zachęca do szybkiego rachunku: prawie wszyscy, a więc prawie uniewinniona. Prawo Massachusetts nie przewiduje jednak takiego stanu pośredniego. Jedenaście do jednego nie jest werdyktem.

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USA

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Lindsay Clancy

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USA

zdrowie psychiczne

Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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