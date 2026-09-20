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Czy wiedziała, co robi? Lindsay Clancy, troje martwych dzieci i granice osądzania

Radosław Korzycki przeczytasz w 10 minut

Co mają zrobić ławnicy, gdy nie są pewni, czy oskarżona w chwili czynu kontrolowała swoje zachowanie, ale nie potrafią też zgodzić się na jej uniewinnienie? Sprawa Lindsay Clancy pokazuje, że w amerykańskim sądzie jeden głos może zatrzymać nie tylko wyrok, lecz także łatwe osądy o chorobie, winie i współczuciu.

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