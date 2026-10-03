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03 października 2026

Digiseksualność: Żegnaj, kochanie! 

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Technologia, która miała łączyć partnerów, zajmuje miejsce jednego z nich. Epidemia samotności zyskuje potężnego sojusznika.

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Może wiesz o niej niewiele albo nic. Ale najprawdopodobniej masz już za sobą doświadczenia digiseksualne, może nie znając tego terminu, nie wiedząc, jak rozwija się to zjawisko, nie myśląc o konsekwencjach — pisze studentka psychologii i członkini koła psychoseksuologii w Uniwersytecie Warszawskim Wiktoria Majewska*.

Markie Twist and Neil McArthur zdefiniowali w 2017 roku digiseksualność (digisexuality) jako „doświadczenia seksualne, które opierają się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii”. Brzmi niewinnie, ale ci sami autorzy w 2019 roku podali — jak mówią — węższą definicję digiseksualności jako de facto nowej orientacji seksualnej: „digiseksualnymi nazywamy ludzi, których seksualność jest kształtowana przez to, co nazywamy drugą falą seksualnych technologii”. To prowadzi do zasadniczego pytania.

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