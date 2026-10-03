Digiseksualność: Żegnaj, kochanie! 

Może wiesz o niej niewiele albo nic. Ale najprawdopodobniej masz już za sobą doświadczenia digiseksualne, może nie znając tego terminu, nie wiedząc, jak rozwija się to zjawisko, nie myśląc o konsekwencjach — pisze studentka psychologii i członkini koła psychoseksuologii w Uniwersytecie Warszawskim Wiktoria Majewska*.