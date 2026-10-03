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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
03 października 2026

Dlaczego mamy taki, a nie inny charakter? To skomplikowane

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Czy to wynik genów, wychowania, czy jednego i drugiego? A jeśli obu, to w jakich proporcjach? To dość trudne pytanie. Nowe badania wskazują, że wpływ genów na osobowość istnieje, ale jest znikomy.

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„Odkryto ponad 1200 genów odpowiedzialnych za osobowość” – można było przeczytać niedawno w polskich i zagranicznych mediach. Często można też przeczytać, że geny, które dziedziczymy, wpływają na osobowość w 40 procentach.

Czy to prawda? Powtórzmy, to skomplikowane.

Najpierw wyjaśnijmy, że dziedziczność to co innego niż odziedziczalność (po angielsku łatwiej je pomylić, bowiem pierwsza to heredity, a druga to heritability).

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Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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