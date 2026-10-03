Dlaczego mamy taki, a nie inny charakter? To skomplikowane
Czy to wynik genów, wychowania, czy jednego i drugiego? A jeśli obu, to w jakich proporcjach? To dość trudne pytanie. Nowe badania wskazują, że wpływ genów na osobowość istnieje, ale jest znikomy.
„Odkryto ponad 1200 genów odpowiedzialnych za osobowość” – można było przeczytać niedawno w polskich i zagranicznych mediach. Często można też przeczytać, że geny, które dziedziczymy, wpływają na osobowość w 40 procentach.
Czy to prawda? Powtórzmy, to skomplikowane.
Najpierw wyjaśnijmy, że dziedziczność to co innego niż odziedziczalność (po angielsku łatwiej je pomylić, bowiem pierwsza to heredity, a druga to heritability).
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