Wnioski o uchylenie immunitetów trafiły do Sejmu w poniedziałek, 23 listopada. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Anna Adamiak, zarzuty, jakie śledczy chcą postawić politykom, dotyczą wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych oraz obietnic korzyści osobistych w kontekście uzyskania przez nich fałszywych zaświadczeń i dyplomów z Collegium Humanum oraz kilku innych uczelni. Sprawa trafi teraz do marszałka Sejmu, potem do sejmowej Komisji Regulaminowej. Na koniec o uchyleniu immunitetów zdecydują wszyscy parlamentarzyści w głosowaniu.