Dwaj posłowie stracą immunitety? Jest ciąg dalszy afery Collegium Humanum
Prokuratura Krajowa wystąpiła z wnioskami o uchylenie immunitetu dwóm parlamentarzystom: byłemu wiceministrowi rolnictwa Michałowi Kołodziejczakowi (KO) i posłowi Danielowi Milewskiemu (PiS). Śledczy chcą im postawić zarzuty w sprawie Collegium Humanum.
Wnioski o uchylenie immunitetów trafiły do Sejmu w poniedziałek, 23 listopada. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Anna Adamiak, zarzuty, jakie śledczy chcą postawić politykom, dotyczą wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych oraz obietnic korzyści osobistych w kontekście uzyskania przez nich fałszywych zaświadczeń i dyplomów z Collegium Humanum oraz kilku innych uczelni. Sprawa trafi teraz do marszałka Sejmu, potem do sejmowej Komisji Regulaminowej. Na koniec o uchyleniu immunitetów zdecydują wszyscy parlamentarzyści w głosowaniu.
Nazwiska Michała Kołodziejczaka, posła KO, wcześniej wiceministra rolnictwa, oraz posła PiS Daniela Milewskiego od dawna pojawiały się w aferze CH oraz w dotyczącym jej śledztwie, prowadzonym przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Jednak dopiero teraz prokuratura zdecydowała się na wnioskowanie o uchylenie im immunitetów. Co dokładnie mieli zrobić politycy?
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