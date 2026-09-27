0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ilustracja Mateusz Mirys / OKO.pressIlustracja Mateusz M...
27 września 2026

Dym bez granic. Toksyczne cząstki z drugiej półkuli są w twoim mózgu

przeczytasz w 9 minut

Pyły z dymu pożarowego szkodzą naszym płucom nawet dziesięć razy bardziej niż pyły pochodzące z innych źródeł zanieczyszczenia. Z prof. Tarikiem Benmarhnią, epidemiologiem środowiskowym i współautorem badań na temat toksyczności dymu, rozmawia Anna Pamuła.

Google News

Zanim zadam pierwsze pytanie, patrzę w telefon. Mapa Paryża, gdzie mieszkam, świeci się na czerwono. Ze względów zdrowotnych nie powinnam wychodzić. Sprawdzam newsy: we Francji kolejna fala upałów, na południu dogasają pożary. W Bordeaux powietrze bywało do 20 razy bardziej zanieczyszczone niż dobowa norma Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a dym pożarowy był jednym z najgorszych od ponad 20 lat.

O tym ostatnim wiedziałam niewiele i dlatego napisałam do prof. Tarika Benmarhnii. W zeszłym roku badanie europejskie, którego był współautorem, pokazało, że Europa zaniża liczbę zgonów związanych z dymem z pożarów aż o 93 proc. W Polsce z powodu skutków zatrucia dymem pożarowym umiera rocznie średnio 28 osób.

Po tym wywiadzie będę bała się otworzyć okno.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Ekologia

Świat

Zdrowie

kryzys klimatyczny

pożary

zdrowie

Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

Komentarze

Nasze tematy