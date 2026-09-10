Dzieci wojny. Czego nie widać na rysunkach sprzed 80 lat?
10 września obchodzimy Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. W Archiwum Akt Nowych zachowało się ponad siedem tysięcy rysunków wykonanych przez dzieci tuż po II wojnie światowej. W 2022 roku pokazano je obok prac dzieci z napadniętej przez Rosję Ukrainy. Na kartkach z obu epok powróciły obrazy płonących domów i uciekających ludzi.
Cofnijmy się o 80 lat. Jadwiga Malinowska była uczennicą drugiej klasy, kiedy napisała wypracowanie „Moje przeżycie wojenne”. Opublikowano je w 1983 roku w albumie „Wojna w oczach dziecka”.
„Dalej pisać nie mogę, bo mi żal tatusia i muszę płakać. Po co pani takie zadanie kazała mi pisać, że muszę wciąż płakać?” – pytała dziewczynka.
Jej ojca zabrali niemieccy żandarmi. Starsza siostra widziała, jak prowadzili go, z wielkim psem. Ojciec zauważył córkę, pomachał i zawołał:
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