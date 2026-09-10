Dzieci wojny. Czego nie widać na rysunkach sprzed 80 lat?

Prawa autorskie: 20.07.2022 Czestochowa , plac Bieganskiego . Wystawa plenerowa pt. " Mamo ja nie chce wojny " zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie . Na wystawie prezentowane sa prace dzieci polskich i ukrainskich z 1946 roku i aktualne rysunki dzieci zwiazane z agresja Rosji na Ukraine w 2022 roku . Fot . Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl 20.07.2022 Czestocho...