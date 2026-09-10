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Prawa autorskie: 20.07.2022 Czestochowa , plac Bieganskiego . Wystawa plenerowa pt. " Mamo ja nie chce wojny " zorganizowana przez Archiwum Akt Nowych w Warszawie . Na wystawie prezentowane sa prace dzieci polskich i ukrainskich z 1946 roku i aktualne rysunki dzieci zwiazane z agresja Rosji na Ukraine w 2022 roku . Fot . Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl20.07.2022 Czestocho...
10 września 2026

Dzieci wojny. Czego nie widać na rysunkach sprzed 80 lat?

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10 września obchodzimy Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. W Archiwum Akt Nowych zachowało się ponad siedem tysięcy rysunków wykonanych przez dzieci tuż po II wojnie światowej. W 2022 roku pokazano je obok prac dzieci z napadniętej przez Rosję Ukrainy. Na kartkach z obu epok powróciły obrazy płonących domów i uciekających ludzi.

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Cofnijmy się o 80 lat. Jadwiga Malinowska była uczennicą drugiej klasy, kiedy napisała wypracowanie „Moje przeżycie wojenne”. Opublikowano je w 1983 roku w albumie „Wojna w oczach dziecka”.

„Dalej pisać nie mogę, bo mi żal tatusia i muszę płakać. Po co pani takie zadanie kazała mi pisać, że muszę wciąż płakać?” – pytała dziewczynka.

Jej ojca zabrali niemieccy żandarmi. Starsza siostra widziała, jak prowadzili go, z wielkim psem. Ojciec zauważył córkę, pomachał i zawołał:

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Historia

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny

rysunki

wojna

Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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