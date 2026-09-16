Prawa autorskie: Fred MARVAUX © Unia Europejska 2025 – Źródło: PE Fred MARVAUX © Unia ... Prawa autorskie: Fred MARVAUX © Unia Europejska 2025 – Źródło: PE Fred MARVAUX © Unia ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 września 2026 Ekspert o stanie Unii: jak mamy stawić czoła USA i Chinom? Paulina Pacuła przeczytasz w 17 minut „Europa jest trzecim największym blokiem gospodarczym świata, ale nie działa jak jeden blok. Dlatego w rywalizacji z USA i z Chinami wciąż ma dużo trudniej” – mówi OKO.press Karel Lannoo, dyrektor Centre for European Policy Studies (CEPS) w Brukseli. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fred MARVAUX © Unia Europejska 2025 – Źródło: PE Fred MARVAUX © Unia ... Prawa autorskie: Fred MARVAUX © Unia Europejska 2025 – Źródło: PE Fred MARVAUX © Unia ...

W środę 16 września Ursula von der Leyen (na zdjęciu) wygłosi w Parlamencie Europejskim doroczne orędzie o stanie Unii. W świecie coraz mocniej zdominowanym przez rywalizację USA z Chinami oraz w obliczu rosnącego zagrożenia rosyjską agresją szefowa KE będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę chce odgrywać Europa. Symboliczna będzie obecność na sali premiera Kanady Marka Carneya, który widzi w UE potencjalnego lidera koalicji „średnich potęg” – państw szukających przestrzeni pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.

Czy Europa rzeczywiście ma potencjał, by stać się trzecią gospodarką świata i partnerem zdolnym rozmawiać z USA i Chinami jak równy z równym? Dlaczego, mimo 450 mln konsumentów i jednego z największych rynków, europejskie firmy wciąż mają problem z osiąganiem skali działalności porównywalnej do amerykańskich czy chińskich? Czy odpowiedzią na utratę konkurencyjności jest deregulacja i reindustrializacja, czy przede wszystkim dokończenie integracji – od jednolitego rynku po wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony?