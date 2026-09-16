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Prawa autorskie: Fred MARVAUX © Unia Europejska 2025 – Źródło: PEFred MARVAUX © Unia ...
16 września 2026

Ekspert o stanie Unii: jak mamy stawić czoła USA i Chinom?

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„Europa jest trzecim największym blokiem gospodarczym świata, ale nie działa jak jeden blok. Dlatego w rywalizacji z USA i z Chinami wciąż ma dużo trudniej” – mówi OKO.press Karel Lannoo, dyrektor Centre for European Policy Studies (CEPS) w Brukseli.

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W środę 16 września Ursula von der Leyen (na zdjęciu) wygłosi w Parlamencie Europejskim doroczne orędzie o stanie Unii. W świecie coraz mocniej zdominowanym przez rywalizację USA z Chinami oraz w obliczu rosnącego zagrożenia rosyjską agresją szefowa KE będzie musiała odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę chce odgrywać Europa. Symboliczna będzie obecność na sali premiera Kanady Marka Carneya, który widzi w UE potencjalnego lidera koalicji „średnich potęg” – państw szukających przestrzeni pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.

Czy Europa rzeczywiście ma potencjał, by stać się trzecią gospodarką świata i partnerem zdolnym rozmawiać z USA i Chinami jak równy z równym? Dlaczego, mimo 450 mln konsumentów i jednego z największych rynków, europejskie firmy wciąż mają problem z osiąganiem skali działalności porównywalnej do amerykańskich czy chińskich? Czy odpowiedzią na utratę konkurencyjności jest deregulacja i reindustrializacja, czy przede wszystkim dokończenie integracji – od jednolitego rynku po wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony?

O tym, dlaczego gospodarcza diagnoza Europy nie jest tak ponura, jak chciałaby skrajna prawica, gdzie UE naprawdę przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami i dlaczego bez „więcej Europy” trudno będzie ten dystans nadrobić, rozmawiamy z Karelem Lannoo, dyrektorem brukselskiego Centre for European Policy Studies (CEPS).

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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