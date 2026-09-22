Prawa autorskie: Photo by Zain JAAFAR / AFP Photo by Zain JAAFAR... Prawa autorskie: Photo by Zain JAAFAR / AFP Photo by Zain JAAFAR...

Zaloguj się, aby zapisać na później 22 września 2026 Eskalacja przemocy na godziny przed Jom Kipur. Korespondencja z Zachodniego Brzegu Konrad Pawlak przeczytasz w 6 minut Pierwsza od kilkudziesięciu dni izraelska ofiara sprawiła, że 20 września na Zachodni Brzegu doszło do blokady dróg, a osadnicy i izraelscy żołnierze zareagowali agresją. Liczba ofiar po stronie palestyńskiej jest znacznie większa — tylko we wrześniu z rąk Izraelczyków zginęło siedmiu Palestyńczyków. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by Zain JAAFAR / AFP Photo by Zain JAAFAR... Prawa autorskie: Photo by Zain JAAFAR / AFP Photo by Zain JAAFAR...

Podczas podróży z północnej do południowej części Zachodniego Brzegu, na całym terenie enklawy byłem tego dnia świadkiem niezapowiedzianych blokad dróg. Pojazd, którym się poruszałem, utknął na autostradzie nr 60, czyli na najważniejszej arterii Zachodniego Brzegu. Powód? Mieszkańcy pobliskich nielegalnych osiedli oraz chroniące ich wojsko zablokowali jedno z kluczowych skrzyżowań.

- Przejazd z Ramallah do mojej wioski po ataku zajął mi ponad 6 godzin, z powodu blokad i wojskowych kontroli. Zazwyczaj to 30-40 minut – mówi jeden z młodych mieszkańców okolicznych wiosek.