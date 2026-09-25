Prawa autorskie: Fot. AP/Julia Demaree Nikhinson Fot. AP/Julia Demare... Prawa autorskie: Fot. AP/Julia Demaree Nikhinson Fot. AP/Julia Demare...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 września 2026 Europy nie ma w świecie Trumpa. Szczyt ONZ pokazał to wyraźnie Paulina Pacuła przeczytasz w 7 minut Zero presji na Rosję, zero presji na Chiny, o Europie i rosyjskich atakach hybrydowych niemal ani słowa. Z wystąpień przedstawicieli USA podczas sesji ONZ w Nowym Jorku znowu cieszyć mogą się przede wszystkim Rosjanie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. AP/Julia Demaree Nikhinson Fot. AP/Julia Demare... Prawa autorskie: Fot. AP/Julia Demaree Nikhinson Fot. AP/Julia Demare...

Tegoroczny szczyt ONZ, w tym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, obfitowały w istotne i dla Europy w większości niepokojące zapowiedzi członków amerykańskiej administracji, w tym przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio.

W porównaniu z tym, co Donald Trump w swoim wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym powiedział, jeszcze istotniejsze jest to, czego powiedzieć się nie zdecydował.

Trump symetrysta