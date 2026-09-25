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Prawa autorskie: Fot. AP/Julia Demaree NikhinsonFot. AP/Julia Demare...
25 września 2026

Europy nie ma w świecie Trumpa. Szczyt ONZ pokazał to wyraźnie

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Zero presji na Rosję, zero presji na Chiny, o Europie i rosyjskich atakach hybrydowych niemal ani słowa. Z wystąpień przedstawicieli USA podczas sesji ONZ w Nowym Jorku znowu cieszyć mogą się przede wszystkim Rosjanie.

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Tegoroczny szczyt ONZ, w tym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, obfitowały w istotne i dla Europy w większości niepokojące zapowiedzi członków amerykańskiej administracji, w tym przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio.

W porównaniu z tym, co Donald Trump w swoim wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym powiedział, jeszcze istotniejsze jest to, czego powiedzieć się nie zdecydował.

Trump symetrysta

Temat wojny w Ukrainie pojawił się w wystąpieniu Trumpa szczątkowo, a Europa prawie wcale. Trump nie wykorzystuje tak istotnego forum międzynarodowego do wywierania presji ani na Rosję, ani na Chiny, które wydatnie przyczyniają się do tego, że Rosja wojnę w Ukrainie jest w stanie prowadzić.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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