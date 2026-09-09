Ewolucja wojny powietrznej w Ukrainie niesie nowe ryzyka dla Kijowa [PIEKARSKI]

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto , jeśli jeszcze go nie masz. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

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