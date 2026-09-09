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Prawa autorskie: AP Photo/Francisco SecoAP Photo/Francisco S...
09 września 2026

Ewolucja wojny powietrznej w Ukrainie niesie nowe ryzyka dla Kijowa [PIEKARSKI]

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Powietrzna wojna nad Ukrainą nieustannie ewoluuje. Jedną z oznak tych zmian jest wykorzystywanie przez Rosję nowych typów bezzałogowych statków powietrznych do ataków na cele ukraińskie. Może oznaczać to rosnące ryzyko strategiczne dla Kijowa.

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Masowe użycie samolotów-pocisków przez Rosję trwa od jesieni 2022 roku, a więc od chwili rozpoczęcia kampanii przeciwko ukraińskiej infrastrukturze krytycznej – w szczególności energetycznej.

Zaskakujące początkowo wykorzystanie Szahidów miało z punktu widzenia taktyki i techniki uderzeń lotniczych wyraźne uzasadnienie. Zaskoczeniem był sam fakt sięgnięcia po środek ataku dużo prostszy niż jakikolwiek posiadany przez Rosję przed 2022 rokiem.

Szahid-136 i jego pochodne są bowiem prostymi samolotami jednorazowego użytku, napędzanymi silnikiem spalinowym, lecącymi z prędkością poniżej 200 km/h i przenoszącymi niewielką głowicę – o masie maksymalnie pięćdziesięciu kilogramów.

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Na zdjęciu Michał Piekarski
Michał Piekarski

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, w szczególności zagrożeń hybrydowych, militarnych oraz kultury strategicznej Polski. Autor książki "Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2010 w kontekście kultury strategicznej Polski" (2022), stały współpracownik magazynu „Frag Out” członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

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