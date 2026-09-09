Ewolucja wojny powietrznej w Ukrainie niesie nowe ryzyka dla Kijowa [PIEKARSKI]
Powietrzna wojna nad Ukrainą nieustannie ewoluuje. Jedną z oznak tych zmian jest wykorzystywanie przez Rosję nowych typów bezzałogowych statków powietrznych do ataków na cele ukraińskie. Może oznaczać to rosnące ryzyko strategiczne dla Kijowa.
Masowe użycie samolotów-pocisków przez Rosję trwa od jesieni 2022 roku, a więc od chwili rozpoczęcia kampanii przeciwko ukraińskiej infrastrukturze krytycznej – w szczególności energetycznej.
Zaskakujące początkowo wykorzystanie Szahidów miało z punktu widzenia taktyki i techniki uderzeń lotniczych wyraźne uzasadnienie. Zaskoczeniem był sam fakt sięgnięcia po środek ataku dużo prostszy niż jakikolwiek posiadany przez Rosję przed 2022 rokiem.
Szahid-136 i jego pochodne są bowiem prostymi samolotami jednorazowego użytku, napędzanymi silnikiem spalinowym, lecącymi z prędkością poniżej 200 km/h i przenoszącymi niewielką głowicę – o masie maksymalnie pięćdziesięciu kilogramów.
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