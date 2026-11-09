PiS, Farage, Orbán i Le Pen w „obronie” polskiego TK. Co kryje się za alarmem o zamachu stanu Tuska?

Komentarze polityków partii skrajnie prawicowych w Europie o polski Trybunale Konstytucyjnym są świadectwem nie tylko najpoważniejszej choroby demokracji. Są też zwiastunem tego, co czeka na horyzoncie: regres demokracji w Europie, gdy dojdą do władzy, będzie się tylko pogłębiał.

Znany z demontażu węgierskiej demokracji Viktor Orbán nie miał wątpliwości: działania podjęte przez nowowybranych sędziów TK to zlecony przez rząd Tuska zamach stanu. Siłowo wdzierający się do siedziby TK prezydent Nawrocki to obrońca porządku konstytucyjnego.

„To, czego byliśmy wczoraj świadkami w Warszawie, było rażącym naruszeniem polskiej konstytucji. Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by przeprowadzić zamach stanu przeciwko własnemu narodowi” – napisał Orbán. Dodał, że ma szczerą nadzieję, iż prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces w staraniach na rzecz obrony porządku konstytucyjnego w Polsce. „Jesteśmy całym sercem z Polakami” – podkreślił były premier Węgier.