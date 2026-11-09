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Prawa autorskie: Po lewej: czarno-biała twarz Donalda Tuska, po prawej białe kaski policjantów, na dole pasek: „Zamach stanu - wzywamy Polaków przed Trybunał Konstytucyjny”, logo Telewizja Republika, 3 listopada 2026Po lewej: czarno-bia...
09 listopada 2026

PiS, Farage, Orbán i Le Pen w „obronie” polskiego TK. Co kryje się za alarmem o zamachu stanu Tuska?

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Komentarze polityków partii skrajnie prawicowych w Europie o polski Trybunale Konstytucyjnym są świadectwem nie tylko najpoważniejszej choroby demokracji. Są też zwiastunem tego, co czeka na horyzoncie: regres demokracji w Europie, gdy dojdą do władzy, będzie się tylko pogłębiał.

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„Zamach stanu”, „siłowe przejęcie organu konstytucyjnego z udziałem służb specjalnych”, „areszty i nalot na sąd konstytucyjny”. Tak część polityków europejskiej skrajnej prawicy opisywała wydarzenia wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim tygodniu.

Znany z demontażu węgierskiej demokracji Viktor Orbán nie miał wątpliwości: działania podjęte przez nowowybranych sędziów TK to zlecony przez rząd Tuska zamach stanu. Siłowo wdzierający się do siedziby TK prezydent Nawrocki to obrońca porządku konstytucyjnego.

„To, czego byliśmy wczoraj świadkami w Warszawie, było rażącym naruszeniem polskiej konstytucji. Nigdy nie przypuszczałem, że Donald Tusk posunie się tak daleko, by przeprowadzić zamach stanu przeciwko własnemu narodowi” – napisał Orbán. Dodał, że ma szczerą nadzieję, iż prezydent Karol Nawrocki odniesie sukces w staraniach na rzecz obrony porządku konstytucyjnego w Polsce. „Jesteśmy całym sercem z Polakami” – podkreślił były premier Węgier.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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