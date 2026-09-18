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Prawa autorskie: 20.09.2016 Lodz. Szkola podstawowa przy ul Sterlinga , dzieci jedza obiad Fot . Marcin Stepien / Agencja Wyborcza.pl20.09.2016 Lodz. Szk...
18 września 2026

Fasolowa hipokryzja. Kto chce głodzić dzieci w szkolnych stołówkach?

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Patryk Jaki je karkówkę, Przemysław Czarnek obiecuje mięsne obiady co dzień, a prawicowe media alarmują, że MEN naraża dzieci na alergie i skazuje je na głód. Tyle tylko, że podobne przepisy wprowadził dekadę temu rząd PiS. Nikomu nie przyszło wtedy do głowy, żeby je krytykować.

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Nie minął nawet miesiąc nowego roku szkolnego, a z mediów społecznościowych raz za razem dobiegają komunikaty o głodnych dzieciach wracających ze szkolnych stołówek.

Pracownica Telewizji Republika ogłasza zamach na żołądki dzieci przeprowadzany rękami Barbary Nowackiej. Grzmi o silnych alergenach wprowadzanych bez kontroli. Patryk Jaki bohatersko zajada karkówkę w ministerialnej stołówce.

Przemysław Czarnek w porannym wywiadzie radiowym twierdzi, że jeśli PiS wygra kolejne wybory, mięso będzie w szkołach codziennie, ale… poza piątkiem. Dodaje po tym – o ironio – że na pewno nie będzie ideologicznych przesłanek do tego, żeby mięso stopować na stołówkach.

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Na zdjęciu Oliwia Gęsiarz
Oliwia Gęsiarz

Absolwentka położnictwa, pedagożka, psycholożka, logopedka. Poza pracą propaguje położnictwo, w którym każda osoba ma prawo zakończyć swoją ciążę wtedy, kiedy chce i tak, jak chce.

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