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Prawa autorskie: Kamila Dorbach po powołaniu na stanowisko dyrektorki PISF w czerwcu 2025Kamila Dorbach po po...
02 października 2026

Filmowcy chcą dymisji Dorbach, za chaos w PISF i rzucanie k****mi. Nagranie jest już w ministerstwie

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Kamila Dorbach, od dwóch lat na czele PISF – fatalnie oceniona przez filmowców. Proszą ministrę kultury o „decyzje personalne, które szybko doprowadzą do sanacji PISF”. Oburzyło ich też okraszone przekleństwami branżowe wystąpienie dyrektorki. Badamy sprawę zarzutów prokuratora dla zastępczyni Dorbach. I opisujemy, jak ominęła ją nagroda 84 tys. zł

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Burzowe chmury zbierają się nad Polskim Instytutem Sztuki Filmowej zarządzanym od dwóch lat przez Kamilę Dorbach. Zaczęło się od przykrości finansowej. Potem prokuratura postawiła zarzuty jej zastępczyni. W piątek uderzył piorun w postaci listu otwartego Stowarzyszenia Filmowców Polskich (patrz – dalej). Filmowcy stawiają merytoryczne zarzuty i żądają de facto dymisji Dorbach.

Kroplą, która przelała czarę mogło być wystąpienie szefowej PISF na branżowym spotkaniu podczas festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w którym miała używać słów – według filmowców- niezbyt kulturalnych.

Jak dowiaduje się OKO.press, podczas godzinnej prezentacji o „Aktualizacji programów operacyjnych na 2026 rok” Dorbach rzeczywiście używała wulgarnych słów (w tym na k....) i wypowiadała się „w stylu mało partnerskim”, który – według naszego rozmówcy – przypominał pohukiwania eksdyrektora Śmigulskiego. Przedstawione propozycje nie były też konsultowane z Radą Programową PISF, dlatego Rada wystąpiła o spotkanie z Dorbach i wyjaśnienie zarówno treści, jak formy wypowiedzi. Z naszych informacji wynika, że

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Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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