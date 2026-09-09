Skrajna prawica wkracza na Forum Ekonomiczne. Trzy panele z partnerstwem ludzi związanych z Ordo Iuris
Na XXXV Forum Ekonomicznym obok ministrów, naukowców i przedstawicieli biznesu pojawią się prorosyjscy publicyści, zwolennicy Grzegorza Brauna i denialiści klimatyczni. Trzy panele objęło patronatem nowe stowarzyszenie współtworzone przez prawników związanych z Ordo Iuris. Pytamy ministerstwa, czy wiedziały, z kim spotkają się w Karpaczu
We wtorek, 8 września 2026 roku, w Karpaczu wystartowało XXXV Forum Ekonomiczne. Jak informują organizatorzy – fundacja Instytut Studiów Wschodnich – ma ono być największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach oraz przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. To jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce.
Wśród panelistów tegorocznej edycji znaleźli się przedstawiciele rządu, nauki, samorządów, mediów czy ochrony zdrowia. Swój udział zadeklarowali m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska, Krzysztof Gawkowski, Jolanta Sobierańska-Grenda czy Marcin Kulasek.
Podczas trzydniowego festiwalu dyskusji na zróżnicowane tematy do głosu dopuszczeni zostaną jednak nie tylko merytoryczni eksperci, politycy czy naukowcy. W programie XXXV Forum Ekonomicznego uwzględniono również spotkania z udziałem skrajnie prawicowych osób bliskich Grzegorzowi Braunowi. Partnerem wydarzenia jest organizacja wywodząca się z Ordo Iuris.
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