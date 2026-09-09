Skrajna prawica wkracza na Forum Ekonomiczne. Trzy panele z partnerstwem ludzi związanych z Ordo Iuris

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 08.09.2026 Karpacz, ...

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 08.09.2026 Karpacz, ...

Na XXXV Forum Ekonomicznym obok ministrów, naukowców i przedstawicieli biznesu pojawią się prorosyjscy publicyści, zwolennicy Grzegorza Brauna i denialiści klimatyczni. Trzy panele objęło patronatem nowe stowarzyszenie współtworzone przez prawników związanych z Ordo Iuris. Pytamy ministerstwa, czy wiedziały, z kim spotkają się w Karpaczu

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 08.09.2026 Karpacz, ...

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl

Prawa autorskie: 08.09.2026 Karpacz, ul. Karkonoska 14, Hotel Golebiewski. XXXV Forum Ekonomiczne, ktore w tym roku przebiega pod haslem "Architektura nowego porzadku - stabilnosc w czasach zmian". Prestizowe spotkanie gromadzi liderow biznesu, politykow, wybitnych ekspertow oraz przedstawicieli swiata nauki z calej Europy Srodkowo-Wschodniej. Uczestnicy debatuja nad najistotniejszymi wyzwaniami gospodarczymi, bezpieczenstwem oraz kierunkami transformacji w obliczu dynamicznych przeksztalcen geopolitycznych . Fot. Krzysztof Zatycki / Agencja Wyborcza.pl 08.09.2026 Karpacz, ...

We wtorek, 8 września 2026 roku, w Karpaczu wystartowało XXXV Forum Ekonomiczne. Jak informują organizatorzy – fundacja Instytut Studiów Wschodnich – ma ono być największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach oraz przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. To jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce.