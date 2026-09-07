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Prawa autorskie: Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.plFot. Sławomir Kamińs...
07 września 2026

Gehenna obcokrajowców – latami czekają na legalizację pobytu. „To świadoma polityka”

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Państwo powinno w ciągu 60 dni dokonać procedury legalizacji pobytu obcokrajowca. W rzeczywistości zajmuje to nawet kilka lat. Chodzi o 2.3 mln osób. Nie ma pieniędzy na zatrudnienia kilkuset dodatkowych urzędników. Kto za to odpowiada?

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W grudniu 2025 roku na podstawie tzw. śladów życia Główny Urząd Statystyczny wyliczył, iż w Polsce przebywało 2,3 mln cudzoziemców – to 6 proc. z 38,8 mln mieszkańców naszego kraju. Największy odsetek obcokrajowców odnotowano w województwie dolnośląskim – 9,8 proc.

73 proc. cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy (1,7 mln). Zawodowo – głównie na umowach zlecenia, rzadziej na etacie – pracowało w Polsce 1,14 mln cudzoziemców. Także w tym gronie ponad 2/3 wszystkich, tj. 759 tys., stanowili Ukraińcy.

Tymczasem państwo polskie od lat nie potrafi w ustawowym terminie 6 miesięcy rozpatrywać wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców spoza UE. Najgorzej jest w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim — przeciętny cudzoziemiec czeka na legalizację pobytu aż 658 dni.

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Uchodźcy i migranci

cudzoziemcy

legalizacja pobytu

Krzysztof Boczek

Ślązak, z pierwszego wykształcenia górnik, potem geograf, fotoreporter, szkoleniowiec, a przede wszystkim dziennikarz, od początku piszący o podróżach i rozwoju, a od kilkunastu lat głównie o służbie zdrowia i mediach. Zaczynał w Gazecie Wyborczej w Katowicach, potem autor w kilkudziesięciu tytułach, od lat stały współpracownik PRESS, SENS, Goniec.pl. W tym zawodzie ceni niezależność.

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