Gehenna obcokrajowców – latami czekają na legalizację pobytu. „To świadoma polityka”
Państwo powinno w ciągu 60 dni dokonać procedury legalizacji pobytu obcokrajowca. W rzeczywistości zajmuje to nawet kilka lat. Chodzi o 2.3 mln osób. Nie ma pieniędzy na zatrudnienia kilkuset dodatkowych urzędników. Kto za to odpowiada?
W grudniu 2025 roku na podstawie tzw. śladów życia Główny Urząd Statystyczny wyliczył, iż w Polsce przebywało 2,3 mln cudzoziemców – to 6 proc. z 38,8 mln mieszkańców naszego kraju. Największy odsetek obcokrajowców odnotowano w województwie dolnośląskim – 9,8 proc.
73 proc. cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy (1,7 mln). Zawodowo – głównie na umowach zlecenia, rzadziej na etacie – pracowało w Polsce 1,14 mln cudzoziemców. Także w tym gronie ponad 2/3 wszystkich, tj. 759 tys., stanowili Ukraińcy.
Tymczasem państwo polskie od lat nie potrafi w ustawowym terminie 6 miesięcy rozpatrywać wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców spoza UE. Najgorzej jest w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim — przeciętny cudzoziemiec czeka na legalizację pobytu aż 658 dni.
Komentarze