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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
28 września 2026

Pytamy Łukasza Gibałę: Wsparcie rodziny jest w polityce przydatne?

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- Zgłosiło się do mnie sześcioro radnych KO, że są otwarci na współpracę — mówi OKO.press Łukasz Gibała, który wygrał I turę wyborów w Krakowie i o prezydenturę powalczy z Moniką Piątkowską z KO. Zapewnia, że rodzina nie wspiera go finansowo.

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Z Łukaszem Gibałą rozmawialiśmy 27 września podczas wieczoru wyborczego w siedzibie jego stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Lider sondaży — i finalnie faworyt pierwszej tury wyborów prezydenckich (zdobył 36,38 proc. głosów) – tym razem postawił na skromność. Nie organizował oficjalnego spotkania wyborczego, a dziennikarzy zaprosił do niewielkiego lokalu, stojąc z małą grupką najbliższych współpracowników, miejskich radnych oraz z Janem Hoffmanem, który w 23 września, cztery dni przed wyborami, wycofał się ze startu i oficjalnie poparł Gibałę w wyborach.

„To jest Kraków, nie Warszawa” – zapowiedział Gibała, jasno wskazując, że to walka z partyjnymi szyldami będzie osią drugiej części jego kampanii prezydenckiej. Rozmowę z Łukaszem Gibałą OKO.press prowadziło wspólnie z dziennikarzami Radia Zet, Polskiego Radia, TOK FM oraz „Gazety Wyborczej”.

Kiedy ogłoszono sondażowe wyniki exit poll, w sztabie widać i słychać było gigantyczny entuzjazm. A jak się czuje pan? Jest radość?

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Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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