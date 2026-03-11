Prawa autorskie: Photo by SAUL LOEB / AFP Photo by SAUL LOEB /... Prawa autorskie: Photo by SAUL LOEB / AFP Photo by SAUL LOEB /...

Jakub Szymczak Trump i jego asy. Głupia wojna, którą już przegrali wszyscy [WIDZĘ TO TAK] Trump zaczyna się niecierpliwić i sugeruje, że czas zabrać swoje zabawki z Bliskiego Wschodu. Część Irańczyków, która pokładała w amerykańskim prezydencie nadzieję, orientuje się dziś, że zostali oszukani. Na dziś wojna w Iranie to wielopiętrowa katastrofa, która będzie się za nami ciągnęła latami. 11 marca 2026 przeczytasz w 13 minut

Teheran to trudne, ale wspaniałe miasto. Jest głośne, zanieczyszczone, zatłoczone, rozlewa się coraz dalej, jest pełne nierówności i problemów, miejskich autostrad. Jest też pełne świetnej architektury – nowoczesnej i starszej (choć nie nadmiernie starej – zanim Teheran stał się stolicą państwa Kadżarów pod koniec XVIII wieku, był niedużym miastem), rozległych parków pełnych ludzi na piknikach, doskonałych knajp czy restauracji, serdecznych ludzi.

Nie mieszkałem nigdy w Teheranie, byłem tam zaledwie dwa razy. Ale zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Dlatego bardzo trudno patrzy mi się dziś na skutki kolejnych uderzeń izraelskich rakiet i pocisków (to przede wszystkim Izraelczycy atakują Teheran) na irańską stolicę. Izraelczycy i Amerykanie chcą nas przekonać, że uderzają jedynie w cele związane z władzą. Jednocześnie uszkodzili znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO pałac Golestan i teherański bazar, zniszczyli halę sportową na 12 tysięcy osób, w której z Irańczykami rywalizowali m.in. polscy siatkarze. Mamy trudne do zliczenia przykłady zniszczonych ulic, sklepów, kawiarni. Izraelczycy uderzyli też w kilka składów paliwa, rozpylając nad 10-milionową metropolią toksyny.

„Widzę to tak” to cykl, w którym od czasu do czasu pozwalamy sobie i autorom zewnętrznym na bardziej publicystyczne podejście do opisu rzeczywistości. Zachęcamy do polemik.

Dwie tragedie

Iran spotkały w tym roku dwie tragedie, jedna po drugiej. Najpierw w styczniu Irańczycy masowo wyszli na ulice protestować przeciwko opresyjnej władzy. Mają do tego pełne prawo i bardzo dużo powodów. Władze krwawo stłumiły protesty – wiele wskazuje na to, że mogła to być największa zbrodnia, jaką Republika Islamska popełniła wobec swoich obywateli w swojej niemal półwiecznej historii. Wielu Irańczyków już wcześniej nie czuło żadnego związku ze swoim państwem i jego ideologią. Wydarzenia stycznia 2026 przecięły ten związek dla jeszcze większej liczby osób.

Półtora miesiąca później Iran został zaatakowany przez połączone siły USA i Izraela, a pierwszego dnia ataku zabity został irański przywódca Ali Chamenei. Część Irańczyków nienawidząca władzy witała tę inwazję z otwartymi rękami i nadzieją na polityczną zmianę. Sami publikowaliśmy ich głosy.

„Denerwuję się, ale jestem szczęśliwy. To już koniec Islamskiej Republiki. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy wolni” – mówił nam Kurusz z półtoramilionowego Karadżu na północy Iranu, niedaleko Teheranu.

11 dni później nadzieję na tę zmianę zbladły. Choć musimy pamiętać, że Irańczycy wciąż mają do wojny bardzo różne podejście. W wypadku, gdy dzieje się coś w kraju, którego nie znamy dobrze i chcemy w miarę szybko zrozumieć, o co chodzi, istnieje pokusa, by myśleć o tamtejszym społeczeństwie jako o jednolitej grupie. To naturalny odruch – chcemy wiedzieć, co myślą Irańczycy.

Tymczasem jest to skomplikowane, pluralistyczne społeczeństwo, w którym pluralizm ten od dekad nie ma możliwości wyrażania się na arenie politycznej. Ta jest skonsolidowana i zjednoczona, krajem rządzą konserwatywni szyici. Przez kolejne dekady zbudowano silny i skuteczny aparat przemocy, który uniemożliwia odejście od jedynej, słusznej linii: państwa sklejonego z religią, wrogiego wobec Zachodu.

Ponad 90 mln osób mieszkających w Iranie ma jednak na ten temat bardzo różne zdanie. Możliwe, że część dalej ma nadzieję, że amerykańskie i izraelskie bomby ich wyzwolą. Nie wszędzie na terenie tego sporego kraju spadają bomby. Mamy też do czynienia z potężną maszyną dezinformacyjną.

Książe i dezinformacja

Dotyczy ona choćby amerykańskiego uderzenia na szkołę w Minab z 28 lutego. Mieliśmy chyba już kilkanaście niezależnych śledztw dziennikarskich na podstawie dostępnych nam dziś materiałów. Pokazują jasno: to amerykańskie pociski zniszczyły sporą część budynku szkoły i zabiły pierwszego dnia wojny niemal 200 osób, w większości dzieci.

Mimo tego część Irańczyków dalej jest przekonana, że była to zbłądzona rakieta Strażników Rewolucji – części irańskich sił zbrojnych, organizacji ideologicznej, chroniącej państwo przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Informacja ta szeroko krążyła m.in. na kanałach internetowych, wspierających Rezę Pahlawiego, syna ostatniego monarchy Iranu, Mohameda Rezy Pahlawiego. Pahlawi był w ostatnich latach silnie promowany w sposób, który sugeruje polityczną manipulację. Jego postać była pomocna szczególnie Izraelowi w sugerowaniu, że istnieje alternatywa dla szyickiego reżimu, gotowa go szybko zastąpić. A wobec tego, że demokratyczna opozycja w kraju jest silnie prześladowana i brakuje faktycznej, silnej alternatywy – część Irańczyków była na tę manipulację podatna.

Dotyczy to szczególnie diaspory, która jest przecież bardzo liczna. I nie odczuwa na własnej skórze skutków spadających izraelskich i amerykańskich bomb.

Jeśli więc ktoś desperacko pragnie zmiany, możliwości powrotu do kraju, informacje o tym, że nasz potencjalny wybawca niesie również śmierć i zniszczenie, powoduje spory dysonans poznawczy.

Obserwując tę wojnę z odległości, bardzo trudno jest w działaniach Izraela i USA widzieć wybawienie dla Iranu.

Skąd wojna?

W tym miejscu warto zrobić krok w tył. Dlaczego właściwie ta wojna wybuchła? O potencjalnym amerykańskim ataku na Iran mówiło się co najmniej od uderzenia na Irak w 2003 roku. Przez cały ten czas wielkim orędownikiem tego pomysłu był Benjamin Netanjahu, na stanowisku premiera Izraela niemal nieustannie od 2009 roku (z małą przerwą w latach 2021-22).

I prawdą jest, że większość czasów Republiki Islamskiej to otwarta, miejscami agresywna wrogość ze strony Iranu wobec Stanów Zjednoczonych. Ale nieprawdą jest jednocześnie, że państwo to nie jest w stanie przejawiać w stosunkach międzynarodowych pragmatyzmu. Widzieliśmy to np. w początkowej fazie amerykańskiej wojny z terrorem po atakach na World Trade Center w 2001 roku. Ale od tamtego czasu zostaliśmy nauczeni, że islam to generalnie religia i ideologia ekstremistyczna, niebezpieczna, a wszyscy muzułmanie są jedną, wielką, spójną masą.

Tymczasem chwila uwagi i sięgnięcie do historii islamu czy Bliskiego Wschodu pokaże, jak wielka to bzdura.

Szyiccy Irańczycy odrzucają ideologię sunnickich organizacji terrorystycznych – al-Kaidy a później Państwa Islamskiego. Z oboma organizacjami Iran walczył, w obu przypadkach dochodziło do współpracy – choć głównie po cichu i ograniczonej – z Amerykanami. W pierwszym wypadku cicha współpraca załamała się, gdy w 2002 roku George Bush zaliczył Iran do „osi zła” – państw wspierających terroryzm, stanowiących zagrożenie dla pokoju na świecie.

Program atomowy

Częścią założenia o osi zła było przekonanie, że Iran dąży do budowy bomby atomowej. Nie ma tutaj miejsca na przywoływanie całej skomplikowanej historii irańskiego programu atomowego. Tutaj warto jest powiedzieć dwie rzeczy.

Niemal na pewno Iran nie był bardzo bliski budowy broni atomowej ani 28 lutego 2026, ani w czerwcu 2025 roku.

2 marca szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi powiedział, że Iran nie ma ustrukturyzowanego programu, który ma na celu zbudowanie bomby atomowej. Wiele komentarzy zatrzymuje się na tym zdaniu, a to błąd. MAEA jednocześnie przyznaje, że nie ma dziś dostępu do irańskich instalacji atomowych. A według wiedzy organizacji Iran dalej posiada 440 kg wysoko wzbogaconego uranu. W najnowszym raporcie na temat Iranu MAEA agencja przyznaje, że nie jest w stanie powiedzieć, czy Iran zawiesił wzbogacanie uranu.

Iran zachował więc pewne zdolności. I dalej prowadzi politykę niejednoznaczności. Irańczycy od lat wzbogacają uran i twierdzą, że nie dążą do budowy bomby. Zachowywali możliwość przyspieszenia wzbogacania uranu m.in. jako argument w ewentualnych negocjacjach.

Taka polityka dramatycznie zawiodła. Ali Chamenei faktycznie mógł nie dążyć do posiadania bomby atomowej. Dziś Iran nie ma ani bomby, która strategicznie pomogłaby oddalić widmo ataku; ani nie udało mu się, przy wykorzystaniu programu atomowego, doprowadzić w negocjacjach do zniesienia przynajmniej części sankcji i poprawienia sytuacji gospodarczej.

Warto też jednak powiedzieć jasno: tegoroczne negocjacje nie miały prawa doprowadzić do niczego pozytywnego.

Wielki negocjator

To zupełnie inna sytuacja niż w latach 2013-2015. Wówczas udało się administracji Obamy (i kilku innym krajom) wynegocjować porozumienie atomowe, ograniczyć wzbogacanie uranu i znieść część sankcji. I to kolejny przykład, że istniały obszary, gdzie z irańskimi władzami dało się rozmawiać, a po obu stronach wygrywały elementy pragmatyczne.

Ograniczenia monitorowała MAEA i raportowała, że Iran się do nich stosuje. Aż przyszedł nasz dzisiejszy główny bohater – Donald Trump.

Człowiek, który przedstawia siebie jako genialnego negocjatora, w 2018 roku powiedział, że umowa była beznadziejna. Bo nie obejmowała innych zagrożeń ze strony Iranu, jak ich program rakiet balistycznych. Wystąpił z niej i zapowiedział, że jest otwarty na rozmowy o nowej, lepszej umowie.

Niemal osiem lat później Trump nawet nie zbliżył się do jakiegokolwiek porozumienia z Iranem.

Tegoroczne negocjacje były wyjątkową farsą. Kilkukrotnie pisaliśmy, że nie posuwały spraw do przodu. Niemal od początku Irańczycy zmuszeni byli do rozmów pod naciskiem amerykańskich wojsk stopniowo przesuwających się w stronę ich kraju. Obie strony nie miały do siebie żadnego zaufania. Stawiały niemożliwe do połączenia żądania.

Dwa asy

Jednocześnie na tak ważne rozmowy Trump wysyłał swojego kumpla biznesowego i zięcia. Przywykliśmy do zdjęć Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera na międzynarodowych salonach. Nie jest to jednak standard, by do kluczowych ról dyplomatycznych wybierać ludzi przy pomocy bezwstydnego nepotyzmu. Kushner i Witkoff nie kierowali się doświadczeniem w dyplomacji, bo go nie mają. Mieli tylko jeden ster: wytyczne od Trumpa. Międzynarodowe konflikty zbrojne to nie umowa na budowę nowego wieżowca na Manhattanie.

Witkoff tymczasem na każdym kroku pokazuje, że w międzynarodowej dyplomacji jest zwykłym amatorem. W wywiadzie z dumą opowiada, że w rozmowach z nim Putin zawsze jest szczery. Razem z Kushnerem w ciągu jednego dnia próbują jednocześnie załatwić sprawę Iranu i Rosji (spotkanie w Genewie 17 lutego). Na trzech krótkich spotkaniach tej sprawy się załatwić nie dało. Szczególnie, że Witkoff twierdzi teraz, że już na drugim spotkaniu wiedział, że Irańczycy nie negocjują na poważnie. Jednocześnie od ponad roku nie jest w stanie zauważyć, że Rosjanie wcale nie dążą do szybkiego i dyplomatycznego zakończenia wojny.

Krzyżowiec

Czwartą twarzą wojny jest sekretarz wojny i weteran z Iraku Pete Hegseth. Ten sam, który jeszcze dwa lata temu pracował jako gwiazda prawicowej telewizji Fox. A dekadę temu został wypchnięty z organizacji dla weteranów Concerned Veterans for America (Zaniepokojeni Weterani dla Ameryki). Zamiast sytuacją swojego kraju, weterani byli zaniepokojeni tym, że ekscesy alkoholowe i notoryczne napastowanie seksualne Hegsetha psuje wizerunek organizacji. Jeden z pracowników organizacji w 2015 roku opisał w liście ze skargą, że podczas oficjalnego wyjazdu, gdy Hegseth reprezentował weteranów, był widziany rano w barze, jak śpiewa słowa „zabić wszystkich muzułmanów”.

Sekretarz wojny w 2020 roku napisał książkę „Amerykańska krucjata”. Wypowiada się w niej pozytywnie o krzyżowcach, porównuje dzisiejszy moment w historii do wypraw krzyżowych. Jest ona pełna historycznych bzdur i uprzedzeń. Amerykański sekretarz wojny jest przekonany, że islam to naturalny wróg Zachodu, a dzisiejszy świat wiele zawdzięcza krzyżowcom.

W zeszłym roku Hegseth znacząco ograniczył działalność komórki w Pentagonie odpowiedzialnej za opracowywanie zasad, które pozwalają ograniczyć cierpienia cywili w czasie wojny.

W pierwszych dniach po ataku na Iran, już po uderzeniu na Minab, gdzie zginęło niemal 200 osób, a większość ofiar śmiertelnych to dzieci mówił z dumą:

„Żadnych głupich zasad użycia siły, nie ładujemy się w żadne budowanie narodu, nie będziemy tworzyć demokracji, nie prowadzimy politycznie poprawnych wojen. Walczymy, by wygrać, nie marnujemy czasu i istnień ludzkich”.

Mały krzyżowiec dostał swoją wojnę, z odległości 10 tys. km może obserwować swoje zabawki, które zabijają muzułmanów. Wbrew jego pijackiemu marzeniu nie uda się zabić ich wszystkich, ale według irańskiej organizacji broniącej praw człowieka z Waszygtonu, HRANA, we wtorek 10 marca liczba ofiar cywilnych izraelsko-amerykańskiego ataku to co najmniej 1262 osoby.

Starczy?

Nie wiadomo jednak, jak długo będzie mógł realizować swoje marzenia na taką skalę. Jego szef drugi raz zasugerował już, że jego zdaniem USA wykonało w Iranie swoją robotę a koniec wojny może być bliski.

W krótkim wywiadzie telefonicznym dla Axios powiedział, że w Iranie nie ma już właściwie celów do zniszczenia. „Jeszcze trochę tego i tamtego… kiedy tylko będę chciał to zakończyć, zrobię to”.

Jeśli tak, jednym z powodów może być to, jak wojna podnosi ceny ropy. Ten efekt ataku na Iran był oczywisty dla każdego obserwatora światowej gospodarki i Bliskiego Wschodu. Trump jednak do nich nie należy, a być może w Fox News nikt mu tego nie powiedział. Więc mógł nie wiedzieć.

Iran praktycznie zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przepływa 20-30 proc. światowej ropy naftowej. A to w krótkim czasie zwiększyło cenę baryłki o co najmniej 20 dolarów, do ponad 90. Jeśli blokada będzie trwała, cena będzie rosła. A z nią koszty gospodarcze dla dużej części świata.

Czyli – typowy Trump. Dużo gadania; potem ruch, który ma wyglądać na demonstrację siły, a następnie krok w tył.

To samo tylko głupiej

Przypomnijmy sobie teraz przez chwilę wojnę w Iraku. Powstało na jej temat mnóstwo krytycznych filmów, jej architekci – George Bush i jego wiceprezydent Dick Chenney – zostali przez historię zapamiętani jako ludzie odpowiedzialni za zdestabilizowanie regionu. Jako aroganci, którzy nie rozumieli Arabów, islamu, Bliskiego Wschodu.

Nieco ponad dwie dekady później historia się powtarza. Ale wszystko dziś jest głupsze. Wojnę rozpętuje prezydent, który nie jest w stanie dwa razy podać tego samego powodu dla jej rozpoczęcia. Z jego ramienia prowadzi ją mały krzyżowiec-alkoholik. A jego dyplomatycznymi wysłannikami są jego korpo-zięć i kumpel z byłej pracy. Historia nie powtarza się jako farsa, ale jako beznadziejny kabaret, zakryty przez amerykańską flagę.

Oczywiście to, że Trumpowi nie chce się już wojować, nie oznacza automatycznie, że wojna zaraz się zakończy.

Iran na razie sygnalizuje chęć dalszej walki. Amerykanie nie będą mogli sobie pozwolić na upokarzające wycofanie się pod ostrzałem irańskich dronów.

USA i Izrael

A co na to Izrael? Izrael chce walczyć. Bo Izrael, w przeciwieństwie do USA ma jasno postawione cele: zniszczyć każdy przejaw władzy Republiki Islamskiej, zabić każdego przywódcę tego państwa, zdestabilizować Iran za wszelką cenę. Pytanie, jak zachowają się Izraelczycy, gdy Trump zażąda, by wojnę zakończyć. W zeszłym roku amerykański prezydent właśnie tak zrobił. Włączył się na chwilę do wojny, uderzając w irański program atomowy i następnie zmusił Izrael do zawieszenia broni. Wojna trwała 12 dni, dziś trwa już 11. Tym razem tarcia mogą być większe.

Izrael bowiem czuje, że to szansa, która może się już nie powtórzyć. Ważnym kontekstem są choćby zmiany postawy wobec Izraela i Palestyny w USA.

Instytut Gallupa co roku pyta Amerykanów, kogo na Bliskim Wschodzie wspierają bardziej: Izraelczyków czy Palestyńczyków. W poprzedniej dekadzie wskazania na Izraelczyków stabilnie mieściły się między 55 a 63 proc. Na Palestyńczyków: między 11 a 21 proc. Jeszcze w 2021 roku było to 55 proc. Potem przyszła wojna w Gazie i doszło do tektonicznej zmiany. W 2025 roku pierwszy raz w historii badania szala przesunęła się w stronę Palestyńczyków (41 proc. wobec 30 proc. na Izraelczyków).

Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych poparcie dla wojny w Iranie również jest niskie. Sondaż Ipsos dla Reutersa mówi o zaledwie 27 proc. poparcia. NYT na podstawie wielu sondaży pisze o średnim poparciu na poziomie 41 proc. Dla porównania: wojna w Iraku miała średnio poparcie 76 proc. Amerykanów.

To może zwiastować długofalową zmianę w amerykańskiej polityce, która może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości Izraela.

Tektoniczna zmiana

Nie stanie się to nagle, w ciągu roku. Amerykańskie poparcie dla Izraela ma długą tradycję i silne zakorzenienie w instytucjach amerykańskiej polityki. Ale jednocześnie, pomimo erozji procesu demokratycznego w USA, amerykańscy politycy dalej przejmują się tym, co sądzą ich wyborcy.

Nie twierdzę, że USA za chwilę przestanie wspierać izraelską armię miliardami dolarów. Ale w ostatnich latach tabu bezwarunkowego wsparcia dla Izraela zaczęło się kruszyć.

Izrael dalej działa, jakby wsparcie Amerykanów było wieczne. Widać to w Gazie, w Libanie, w Syrii, w Iranie. Izrael działa za pomocą siły, nie interesuje go to, co jego sąsiedzi sądzą. Agresywnie sunie w stronę aneksji Zachodniego Brzegu. Bez amerykańskiego parasola takie działanie może się na Izraelu okrutnie zemścić.

Dlatego Izraelczycy mogą czuć, że okres wolnej amerykanki w regionie może się kończyć. Chcą więc teraz w Iranie zniszczyć, co się da.

Republika Islamska

Tylko co z tego, skoro na razie wygląda na to, że władze Republiki Islamskiej się utrzymają? Dziś demonstrują siłę i jedność. To oczywiście nie znaczy, że jeśli wojna zakończy się za chwilę, dzisiejsze władze Iranu czekają złote lata. Przed nimi raczej sporo niepewności. Mają nowego lidera, który wciąż nie wydał z siebie żadnego oświadczenia. Najprawdopodobniej jest lekko ranny i ukrywa się, by nie zostać męczennikiem, tak jak jego ojciec.

Nowe władze Republiki Islamskiej nie będą jednak raczej chętne do rozmów z Amerykanami.

Po pierwsze, dzięki Kushnerowi i Witkoffowi przekonali się, że rozmowy z tymi dwoma asami z talii Trumpa oznaczają, że za chwilę nastąpi atak. Nie zamierzają kusić losu trzeci raz.

Po drugie najpewniej dalej rosnąć będzie siła Gwardii Rewolucyjnej, z którą Modżtaba Chamenei był blisko związany. A to siła, która w USA i Europie uważana jest za grupę terrorystyczną i jest gotowa za wszelką cenę bronić państwa.

Po trzecie, według irańskich mediów Modżtaba Chamenei stracił właśnie w izraelsko-amerykańskim ataku ojca, matkę, żonę, siostrę i syna. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że nigdy nie był fanem Stanów Zjednoczonych. Dziś ma co najmniej kilka powodów więcej, by szukać zemsty.

„Nie mieliśmy być zbombardowani”

Wróćmy na koniec do podwójnie zranionych Irańczyków. Tych, którzy najpierw wyszli na ulice domagając się zmiany w styczniu tego roku i zostali z nich krwawo wygonieni. A następnie uderzyła ich wojna.

Obserwując różnorodne głosy Irańczyków przez ostatnie trudne dni, zupełnie nie dziwię się emocjom, które w nich buzują. My, Polacy żyjący w XXI wieku, od ponad dwóch dekad w Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie tego, co czują. Mogę uważać, że nadzieja, że wojna ta przyniesie wyzwolenie i zmianę władzy jest naiwna, ale nie mam prawa odmawiać zdesperowanym ludziom do takich emocji. A to tylko jedna z całej palety skomplikowanych uczuć, jakie noszą w sobie dziesiątki milionów Irańczyków w kraju i zagranicą.

Niestety na dziś wydaje się jasne, że nic takiego się nie stanie. Pokazują to też głosy z samego Iranu. Część Irańczyków, która faktycznie w ataku na Iran widziała szansę na zmianę, dziś zmienia zdanie. W dzisiejszym tekście dla „Financial Times” łamiącym głosem tuż po eksplozji na placu Wanak w północnym Teheranie wypowiada się kobieta o imieniu Madana:

„Wcale nie mieliśmy być zbombardowani. Nasze miasto, nasz kraj, to nie miało się wydarzyć. Dlaczego Wenezuela dostała czystą, bezkrwawą zmianę reżimu, a my nie?”

Po wojnie w Iranie każdy na świecie, kto będzie chciał pokładać w Trumpie jakieś nadzieje, zastanowi się trzy razy.

Permanentna wojna

Patrzymy dziś na głupią wojnę próżnych ludzi, którą przegrywają wszyscy. Amerykanie trochę chcieli obalić reżim, ale im się znudziło. Izrael chce zniszczyć co się da, póki może, nie oglądając się na straty wśród Irańczyków. Irańczycy zamiast zmiany mogą otrzymać twardszy, bardziej agresywny reżim z przywódcą, który nigdy w życiu nie wygłosił ani jednego przemówienia. Zamiast rozwiązywania palących problemów gospodarczych i środowiskowych dostaną jeszcze więcej nacjonalizmu i odwrócenia się od świata. Stosunki między Iranem a krajami Zatoki Perskiej są dziś zniszczone, zaufanie tych krajów do USA – również nadwyrężone.

Na podsumowanie całej wojny jest oczywiście za wcześnie. Ta trwa i może jeszcze potrwać. Być może faktycznie zdolność Iranu do prowadzenia agresywnej polityki zagranicznej w regionie faktycznie spadła. Ale taką zdolność wciąż w pełni zachowuje Izrael, również zagrażając pokojowi. Nie nauczyliśmy się niczego po 2003 roku – nielegalna amerykańska agresja została przez większość Europy po prostu zaakceptowana.

Co, jeśli wojna skończy się za chwilę? Iran natychmiast ruszy do odbudowania swoich zdolności militarnych. Gdy to zrobi, Izrael przy pomocy Amerykanów zaatakuje znowu? Czy to jest dziś plan na pokój na Bliskim Wschodzie? Cykliczna wojna i bombardowania co kilka miesięcy?

Na razie wojna ta przyniosła pogorszenie we właściwie każdym aspekcie, którego dotknęła.

Marzy mi się powrót na gwarne ulice Teheranu. To jednak marzenie mniej istotne. Ważniejsze jest to, by Irańczycy mogli w końcu żyć w pokoju, oraz by mogli w wolny sposób zdecydować o swojej przyszłości o tym, kto będzie rządził ich krajem. Na razie to marzenie jest wciąż bardzo odległe.

Skomentuj Google News Wydrukuj Świat Modżtaba Chamenei Ali Chamenei Iran wojna USA z Iranem Jakub Szymczak Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie. Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

