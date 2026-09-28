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Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys / OKO.pressil. Mateusz Mirys / ...
28 września 2026

Głupiejemy dopiero po szkole. Co naprawdę wynika z badań PISA i PIAAC?

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Polscy piętnastolatkowie w edukacyjnych badaniach PISA byli i są w europejskiej czołówce, a polscy dorośli w wynikach PIAAC szorują po dnie. Szkoła ma swoje za uszami, ale to nie ona jest przede wszystkim winna deficytom dorosłych. Skąd ta dysproporcja?

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We wrześniu dostaliśmy dwa obrazy polskiej edukacji. Pierwszy to badanie kompetencji 15-latków PISA 2025 i słowa ministry Barbary Nowackiej o „zielonej wyspie na tle Europy”. Drugi to nagłówek, który obiegł media po tekście „The Economist”: co piąty polski student czyta na poziomie dziesięciolatka.

Redakcja brytyjskiego tygodnika przedstawiła wyniki osób studiujących (w wieku poniżej 35 lat) badanych przez PIAAC w 2023 roku (taka „PISA dla dorosłych”) i wyprowadziła wniosek: „W bogatych krajach około 8 proc. osób studiujących uzyskuje w czytaniu wynik nie lepszy niż ten, jakiego można by oczekiwać od dziesięcioletniego dziecka. W Polsce to jedna piąta”.

Komentatorzy wybierali sobie ten obraz, który pasował im do tezy: jedni ogłosili sukces edukacji, drudzy jej upadek. Dominowało jednak rytualne oskarżenie szkoły: katastrofalny wynik dorosłych to jej wina, no bo czyja?

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