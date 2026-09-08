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Prawa autorskie: Fot. Marek Podmokly / Agencja Wyborcza.plFot. Marek Podmokly ...
08 września 2026

Gorąco nad Morskim Okiem. Konie zostają, ale (na razie?) na krótszej trasie

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Wokół transportu konnego do Morskiego Oka panuje chaos. Najpierw dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że trasa zostanie skrócona, ale innych zmian nie będzie. Wojewoda Krzysztof Klęczar: konie jeździły, jeżdżą i będą jeździć. Wreszcie ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że należy dążyć do likwidacji tego transportu.

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Konie wożące turystów nad Morskie Oko od 1 września pokonują krótszą trasę niż dotychczas. Zamiast siedmiu kilometrów jeżdżą jedynie 2,5 km – od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej turyści muszą iść pieszo – choć w przyszłości będą mogli przy Wodogrzmotach wybrać autobusy elektryczne.

„Moim celem jest mediowanie na Podhalu, żeby połączyć oczekiwania społeczne i to, z czego żyją mieszkańcy Podhala, żeby w duchu pojednania wycofać konie z Morskiego Oka. Tak, to na pewno powinien być nasz cel” – powiedziała w minioną środę (2 września) w Radiu Zet ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

– Skrócenie trasy koni jest krokiem w dobrą stronę, ale to dopiero początek – mówi OKO.press Anna Plaszczyk z OTOZ Animals, która od lat zajmuje się walką o prawa koni pracujących na trasie do Morskiego Oka.

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Prawa zwierząt

konie z Morskiego Oka

Morskie Oko

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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