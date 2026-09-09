0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Foto Vano Shlamov / AFPFoto Vano Shlamov / ...
09 września 2026

Czy Gruzję czeka nowa fala Rosjan uciekających przed mobilizacją?

przeczytasz w 6 minut

Pod koniec sierpnia w rosyjskim i gruzińskim internecie pojawiły się informacje, że na jedynym lądowym przejściu granicznym między Rosją a Gruzją znów ustawiły się gigantyczne kolejki.

Google News

The Moscow Times donosił, że wzmożenie może wynikać z obaw przed nową mobilizacją do armii, która – zgodnie z pogłoskami – ma w Rosji nastąpić jesienią. Dziennik powoływał się na rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która miała odnotować „rekordowy ruch pasażerów”. Na przykład 18 sierpnia granicę przez przejście w Wierchnim Larsie miało przekroczyć 20 tysięcy Rosjan.

Następnego dnia gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że między 18 a 19 sierpnia przez dany punkt graniczny do Gruzji wjechało 7880 obywateli różnych krajów, a 8406 osób wyjechało. Łącznie granicę w obu kierunkach przekroczyło 16 286 osób.

Ta informacja jednak wywołała poruszenie w Gruzji z co najmniej dwóch powodów.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Rosja

Świat

Gruzja

Rosjanie

Na zdjęciu Stasia Budzisz
Stasia Budzisz

Stasia Budzisz, tłumaczka języka rosyjskiego i dziennikarka współpracująca z "Przekrojem" i "Krytyką Polityczną". Specjalizuje się w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest autorką książki reporterskiej "Pokazucha. Na gruzińskich zasadach" (Wydawnictwo Poznańskie, 2019).  

Komentarze

Nasze tematy