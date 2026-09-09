Czy Gruzję czeka nowa fala Rosjan uciekających przed mobilizacją?

Pod koniec sierpnia w rosyjskim i gruzińskim internecie pojawiły się informacje, że na jedynym lądowym przejściu granicznym między Rosją a Gruzją znów ustawiły się gigantyczne kolejki.

The Moscow Times donosił, że wzmożenie może wynikać z obaw przed nową mobilizacją do armii, która – zgodnie z pogłoskami – ma w Rosji nastąpić jesienią. Dziennik powoływał się na rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa, która miała odnotować „rekordowy ruch pasażerów”. Na przykład 18 sierpnia granicę przez przejście w Wierchnim Larsie miało przekroczyć 20 tysięcy Rosjan.