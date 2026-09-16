Grzegorz Braun i „mentalni putiniści” walczyli o władzę w PE. Mało brakowało [NEWS OKO.PRESS]

Sympatyzujący z Rosją europarlamentarzyści usiłowali zdobyć wpływy w ważnej dla Kremla delegacji Parlamentu Europejskiego. Odbyło się to przy istotnym udziale Grzegorza Brauna. Polski polityk i jego koledzy zablokowali też wystąpienia rosyjskich opozycjonistów na forum PE.

Skrajnie prawicowy polityk Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, razem z czeskim prorosyjskim europosłem Ondřejem Dostálem i wspomagającym ich Słowakiem Lubosem Blahą uniemożliwili wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów na posiedzeniu międzyparlamentarnej delegacji PE- Rosja. Próbowali też doprowadzić do wybrania Dostála na wiceprzewodniczącego tej delegacji, której głównym zadaniem jest obecnie monitorowanie sytuacji w Rosji na forum PE. I prawie im się to udało. Posiedzenie przerodziło się w niemal godzinną awanturę.