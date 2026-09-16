0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Prawa autorskie: Parlament Europejski, kadr z relacji wideo. Grzegorz Braun i Czech Ondre Dostal podczas posiedzenia delegacji w PEPrawa autorskie: Par...
16 września 2026

Grzegorz Braun i „mentalni putiniści” walczyli o władzę w PE. Mało brakowało [NEWS OKO.PRESS]

przeczytasz w 7 minut

Sympatyzujący z Rosją europarlamentarzyści usiłowali zdobyć wpływy w ważnej dla Kremla delegacji Parlamentu Europejskiego. Odbyło się to przy istotnym udziale Grzegorza Brauna. Polski polityk i jego koledzy zablokowali też wystąpienia rosyjskich opozycjonistów na forum PE.

Google News

Skrajnie prawicowy polityk Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, razem z czeskim prorosyjskim europosłem Ondřejem Dostálem i wspomagającym ich Słowakiem Lubosem Blahą uniemożliwili wysłuchanie rosyjskich opozycjonistów na posiedzeniu międzyparlamentarnej delegacji PE- Rosja. Próbowali też doprowadzić do wybrania Dostála na wiceprzewodniczącego tej delegacji, której głównym zadaniem jest obecnie monitorowanie sytuacji w Rosji na forum PE. I prawie im się to udało. Posiedzenie przerodziło się w niemal godzinną awanturę.

„Byliśmy o włos od kompromitacji Parlamentu Europejskiego” – przyznaje Bartłomiej Sienkiewicz, europoseł reprezentujący Koalicję Obywatelską.

„Zachowanie Grzegorza Brauna było haniebne” – mówi Dmitrij Gudkow, polityk i członek Rosyjskiego Komitetu Antywojennego. – „Niegościnny pan Braun, zachowując się w ten sposób, tylko utrwalił swój wizerunek jako polityka z marginesu.”

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Grzegorz Braun

Bartłomiej Sienkiewicz

Parlament Europejski

Dmitrij Gudkow

Ondřej Dostál

prokremlowscy politycy

Rosyjski Komitet Antywojenny

wpływy rosyjskie

Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

Komentarze

Nasze tematy