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Prawa autorskie: Photo by OLIVER BUNIC / AFPPhoto by OLIVER BUNI...
01 listopada 2026

Hołd dla zbrodniarza. W serbskiej polityce denializm ludobójstwa jest już oficjalną doktryną [WYWIAD]

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Były rzecznik Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i ekspert w sprawach sprawiedliwości okresu przejściowego ostrzega, że jeśli narracje negujące rzeczywistość ludobójstwa i zbrodni wojennych podczas konfliktu w Bośni i Hercegowinie nie zostaną zakwestionowane, prawdziwe pojednanie w tym targanym problemami kraju może stać się niemożliwe.

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Niespełna 50 lat po koszmarze drugiej wojny światowej Bałkanami wstrząsnęła kampania etnicznego terroru. Rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na początku lat 90. i ogłoszenie niepodległości przez Bośnię i Hercegowinę doprowadziły do brutalnego konfliktu między zamieszkującymi ten kraj Boszniakami, Serbami i Chorwatami, który trwał aż do końca 1995 roku. W jego trakcie zginęło ponad 100 tysięcy osób. Ponad połowę z nich stanowili muzułmańscy Boszniacy.

Wojna w Bośni i Hercegowinie obfitowała w zbrodnie przeciwko ludzkości, w większości popełnione przez siły serbskie, dowodzone przez generała Ratko Mladicia. W kolektywnej europejskiej świadomości krwawymi zgłoskami zapisało się przede wszystkim ludobójstwo w Srebrenicy, gdzie zamordowano ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców, oraz trwające niemal cztery lata oblężenie Sarajewa.

Zbrodni wojennych było jednak w tamtych czasach zdecydowanie więcej, jak choćby czystki etniczne prowadzone w sieci obozów koncentracyjnych skupionych w okolicach Prijedoru, gdzie bośniaccy Serbowie zabili ponad 3,5 tysiąca osób.

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Na zdjęciu Jakub Mirowski
Jakub Mirowski

Magister filologii tureckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezależny dziennikarz, którego artykuły ukazywały się m.in. na łamach OKO.Press, Nowej Europy Wschodniej, Balkan Insight czy Krytyki Politycznej. Zainteresowany przede wszystkim wpływem globalnych zmian klimatycznych na najbardziej zagrożone społeczności, w tym uchodźców i mniejszości, a także rozwojem i ewolucją skrajnie prawicowych ruchów i ideologii.

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