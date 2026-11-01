Prawa autorskie: Photo by OLIVER BUNIC / AFP Photo by OLIVER BUNI... Prawa autorskie: Photo by OLIVER BUNIC / AFP Photo by OLIVER BUNI...

Zaloguj się, aby zapisać na później 01 listopada 2026 Dodaj nas w Google Hołd dla zbrodniarza. W serbskiej polityce denializm ludobójstwa jest już oficjalną doktryną [WYWIAD] Jakub Mirowski przeczytasz w 13 minut Były rzecznik Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i ekspert w sprawach sprawiedliwości okresu przejściowego ostrzega, że jeśli narracje negujące rzeczywistość ludobójstwa i zbrodni wojennych podczas konfliktu w Bośni i Hercegowinie nie zostaną zakwestionowane, prawdziwe pojednanie w tym targanym problemami kraju może stać się niemożliwe. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by OLIVER BUNIC / AFP Photo by OLIVER BUNI... Prawa autorskie: Photo by OLIVER BUNIC / AFP Photo by OLIVER BUNI...

Niespełna 50 lat po koszmarze drugiej wojny światowej Bałkanami wstrząsnęła kampania etnicznego terroru. Rozpad Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii na początku lat 90. i ogłoszenie niepodległości przez Bośnię i Hercegowinę doprowadziły do brutalnego konfliktu między zamieszkującymi ten kraj Boszniakami, Serbami i Chorwatami, który trwał aż do końca 1995 roku. W jego trakcie zginęło ponad 100 tysięcy osób. Ponad połowę z nich stanowili muzułmańscy Boszniacy.

Wojna w Bośni i Hercegowinie obfitowała w zbrodnie przeciwko ludzkości, w większości popełnione przez siły serbskie, dowodzone przez generała Ratko Mladicia. W kolektywnej europejskiej świadomości krwawymi zgłoskami zapisało się przede wszystkim ludobójstwo w Srebrenicy, gdzie zamordowano ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców, oraz trwające niemal cztery lata oblężenie Sarajewa.