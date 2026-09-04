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Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...
04 września 2026

Prawo nadąży za nastolatkami na hulajnogach? Coraz więcej wypadków, coraz więcej ofiar

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Szalone rajdy, ucieczki przed policją, zderzenia z samochodami, a nawet radiowozami. Hulajnogi stwarzają coraz większe zagrożenie, a brawury dopuszczają się często ich najmłodsi użytkownicy.

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10 lipca doszło do zderzenia hulajnogi z samochodem na ciasnym skrzyżowaniu w centrum miasta. Osoba kierująca hulajnogą nie ustąpiła pierwszeństwa i mogła jechać nawet 45 km/h. 11 lipca – 16-latek jadący hulajnogą z pasażerem stracił panowanie nad pojazdem i upadł. Z szacunków policji wynika, że rozwinął prędkość 88 km/h. Oboje odnieśli obrażenia i nie mieli na sobie kasków.

Wcześniej, 8 lipca, doszło do szaleńczego rajdu pojazdem przypominającym rower po Bulwarach Wiślanych. Do sieci trafił filmik, który ma miliony wyświetleń. Kierujący rowerem nie pedałował, omijał zwyczajne rowery i pieszych. Kilka dni później policja zatrzymała kierującego pojazdem 15-latka.

Wszystko to wydarzyło się w jednym mieście – Krakowie – na przestrzeni zaledwie kilku dni. Takich przypadków jest więcej, a wiadomości o kraksach i poważniejszych wypadkach z udziałem elektrycznych jednośladów spływają niemal codziennie z całej Polski.

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Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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