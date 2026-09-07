Prawa autorskie: Artur Maciejewski i Miko Czerwiński (z lewej) oraz Wojciech Piątkowski i Michał Niepielski - pary, które zdecydowały się na ślub po wejściu w życie projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji Artur Maciejewski i ... Prawa autorskie: Artur Maciejewski i Miko Czerwiński (z lewej) oraz Wojciech Piątkowski i Michał Niepielski - pary, które zdecydowały się na ślub po wejściu w życie projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji Artur Maciejewski i ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 września 2026 I ślubuję Ci: „Ja, Ich will”. Setki par w Polsce są już mężem i mężem, żoną i żoną Angelika Pitoń

Anton Ambroziak przeczytasz w 9 minut Miko i Artur pojawili się przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie równo z otwarciem urzędu, w pierwszym dniu obowiązywania rozporządzenia umożliwiającego transkrypcję. W holu minęli się z trzema innymi parami. Jak dowiedziało się OKO.press, obecnie w Polsce mamy 262 zarejestrowane małżeństwa jednopłciowe. A w kolejce czekają kolejne. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Artur Maciejewski i Miko Czerwiński (z lewej) oraz Wojciech Piątkowski i Michał Niepielski - pary, które zdecydowały się na ślub po wejściu w życie projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji Artur Maciejewski i ... Prawa autorskie: Artur Maciejewski i Miko Czerwiński (z lewej) oraz Wojciech Piątkowski i Michał Niepielski - pary, które zdecydowały się na ślub po wejściu w życie projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji Artur Maciejewski i ...

Garnitur Michała w szafie leżał 16 lat. Czekał na odpowiednią okazję. Tęczowe muszki kupił z Wojtkiem na fali pierwszych tęczowych gadżetów, które pojawiły się w Polsce, dawno temu. Buty? Te eleganckie, które również czekały na swój moment, dawno przestały do nich pasować. Założyli białe trampki, z tęczowym emblematem – kupione kiedyś, gdzieś, nigdy nawet niezałożone.

Kiedy siedem lat temu brali w Polsce ślub (humanistyczny, nie mający mocy prawnej) na palce założyli plastikowe obrączki. Te prawdziwe, złote, kupili dopiero teraz. Ze sprzedawczynią zrobili nawet pamiątkowe zdjęcie, żeby nie zapomnieć o ciepłej i otwartej obsłudze. A kiedy wybierali poszetki; droższe, od projektantki, nie omieszkali napisać jej w mailu, że tęcza nie jest symbolem ekstrawagancji, jak wcześniej pisała na swojej stronie internetowej, tylko walki o równość. Oni walczyli o nią każdego dnia od 22 lat.