Idzie zima, na froncie spowolnienie [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]
Ukraina i Rosja przeprowadzają zmasowane ataki powietrzne. Ukraińcy odnoszą sukcesy w atakach na rosyjską flotę. Rosjanie odtwarzają zdolności bojowe przed rozpoczęciem kampanii zimowej. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski
Na całej linii frontu doszło do zauważalnego spadku intensywności działań lądowych ze strony wojsk rosyjskich. Obecnie na dobę dochodzi do około 180 ataków wobec około 220 w październiku. Spowodowane jest to załamaniem pogody oraz przygotowaniami Rosjan do kampanii zimowej.
Rosyjskie dowództwa grup armii wycofują w trybie rotacji jednostki o najniższych stanach osobowych w celu odtworzenia zdolności bojowej w tyłowej strefie działań. Siły ukraińskie usiłują wykorzystać sytuację do przejmowania inicjatywy na poziomie taktycznym.
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