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Prawa autorskie: Photo by AFPPhoto by AFP
02 września 2026

Irańska gospodarka jest chora i odmawia lekarstw. Czy sankcje ją dobiją? [WYWIAD]

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Amerykanie zmęczyli się wojną i wracają do polityki maksymalnej presji i sankcji. Czy może to dobić Iran i irański system polityczny? O napięciu między odpornością na wstrząsy a poważnymi problemami irańskiej gospodarki rozmawiamy z irańskim ekonomistą.

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  • Iran ma 15 sąsiadów lądowych i morskich. Z każdym z nich mamy długą historię stosunków dyplomatycznych i gospodarczych. To więc przynajmniej 15 krajów, do których można się zwrócić w potrzebie.
  • Tylko w ciągu ostatniej dekady wartość irańskiej waluty zmniejszyła się 150 razy. 150! Zamiast z tym walczyć, rząd zrzuca skutki inflacji na całe społeczeństwo. Problemy rozkładają się po równo w całym społeczeństwie, łatwiej wówczas zarządzać niezadowoleniem, apelować o solidarność. Ale to prowadzi do sukcesywnego ubożenia większości społeczeństwa.
  • Najbliższym porównaniem historycznym jest moim zdaniem rozkład Związku Radzieckiego w ostatnich latach jego istnienia. Obywatele tego państwa w pewnym momencie zorientowali się, że odcięto im prąd, że w kranie nie płynie woda. Iran jest dziś na trajektorii, by znaleźć się w tym miejscu.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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