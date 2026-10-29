Prawa autorskie: Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP Photo by Ilia YEFIMO... Prawa autorskie: Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP Photo by Ilia YEFIMO...

Zaloguj się, aby zapisać na później 29 października 2026 Dodaj nas w Google Święto Wielkiego Izraela. Skrajna prawica czuje się coraz pewniej [KORESPONDENCJA Z JEROZOLIMY] Paweł Jędral przeczytasz w 11 minut Wezwanie do zniszczenia meczetu Al-Aksa, niszczenie palestyńskich sklepów, promocja osadnictwa na Zachodnim Brzegu i w Syrii. Tak skrajna prawica obchodzi żydowskie święto Sukkot na Starym Mieście w Jerozolimie — pisze Paweł Jędral. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP Photo by Ilia YEFIMO... Prawa autorskie: Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFP Photo by Ilia YEFIMO...

Wybory parlamentarne w Izraelu nie przyniosły jednoznacznego rozwiązania. Oba główne bloki polityczne: skrajnie prawicowa i religijna koalicji premiera Benjamina Netanjahu oraz opozycyjny wobec Netanjahu blok byłego generała Gadiego Eizenkota nie zdobyły większości w Knesecie. Rosnąca siła skrajnej prawicy zmobilizowała wyborców arabskich, by tłumnie stawić się przy urnach wyborczych, co daje im rekordową liczbę mandatów i wyjątkową siłę polityczną.

To jednak Likud Netanjahu zdobywa najwięcej mandatów, a najskrajniejsze siły – partie ministrów Ben Gwira i Smotricza – dalej będą zasiadać w Knesecie, choć nie tak dawno ich ruchy polityczne były toksyczne i nikt nie chciał z nimi współpracować. Teraz mają za sobą cztery lata w koalicji rządzącej.