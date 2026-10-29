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Prawa autorskie: Photo by Ilia YEFIMOVICH / AFPPhoto by Ilia YEFIMO...
29 października 2026

Święto Wielkiego Izraela. Skrajna prawica czuje się coraz pewniej [KORESPONDENCJA Z JEROZOLIMY]

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Wezwanie do zniszczenia meczetu Al-Aksa, niszczenie palestyńskich sklepów, promocja osadnictwa na Zachodnim Brzegu i w Syrii. Tak skrajna prawica obchodzi żydowskie święto Sukkot na Starym Mieście w Jerozolimie — pisze Paweł Jędral.

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Wybory parlamentarne w Izraelu nie przyniosły jednoznacznego rozwiązania. Oba główne bloki polityczne: skrajnie prawicowa i religijna koalicji premiera Benjamina Netanjahu oraz opozycyjny wobec Netanjahu blok byłego generała Gadiego Eizenkota nie zdobyły większości w Knesecie. Rosnąca siła skrajnej prawicy zmobilizowała wyborców arabskich, by tłumnie stawić się przy urnach wyborczych, co daje im rekordową liczbę mandatów i wyjątkową siłę polityczną.

To jednak Likud Netanjahu zdobywa najwięcej mandatów, a najskrajniejsze siły – partie ministrów Ben Gwira i Smotricza – dalej będą zasiadać w Knesecie, choć nie tak dawno ich ruchy polityczne były toksyczne i nikt nie chciał z nimi współpracować. Teraz mają za sobą cztery lata w koalicji rządzącej.

Skąd wziął się taki klimat polityczny w Izraelu? Aby lepiej to zrozumieć, Paweł Jędral pokazuje nam, jak na kilka tygodni przed wyborami wyglądało Stare Miasto w Jerozolimie, kto je odwiedzał (a kto musiał wyjechać) i jakie hasła rozbrzmiewały na jego ulicach.

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Benjamin Netanjahu

Izrael

Jerozolima

Paweł Jędral

Analityk Fundacji Kaleckiego, absolwent MISH, realizował projekty badawcze m.in. związane z Partnerstwem Wschodnim

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