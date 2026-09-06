Prawa autorskie: Zdjęcie: Ilia YEFIMOVICH / AFP Zdjęcie: Ilia YEFIMO... Prawa autorskie: Zdjęcie: Ilia YEFIMOVICH / AFP Zdjęcie: Ilia YEFIMO...

Zaloguj się, aby zapisać na później 06 września 2026 Izraelczycy nie chcą Bibiego, ale mogą być na niego skazani [ROZMOWA] Kacper Max Lubiewski przeczytasz w 7 minut Netanjahu, czego by o nim nie powiedzieć, jest najsprytniejszym izraelskim politykiem, więc może nas jeszcze zaskoczyć – ekspertka podsumowuje przedwyborczy układ sił w Izraelu. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Zdjęcie: Ilia YEFIMOVICH / AFP Zdjęcie: Ilia YEFIMO... Prawa autorskie: Zdjęcie: Ilia YEFIMOVICH / AFP Zdjęcie: Ilia YEFIMO...

Z Dahlią Scheindlin, amerykańsko-izraelską politolożką, pisarką, ekspertką ds. opinii publicznej i felietonistką Haaretz rozmawiamy o nadchodzących wyborach parlamentarnych w Izraelu, szansach opozycji na odsunięcie Benjamina Netanjahu od władzy, wizji politycznej nowego przywódcy opozycji Gadiego Eizenkota, strategii partii arabskich oraz najważniejszym wydarzeniom izraelskiej kampanii wyborczej.

Kacper Max Lubiewski: Jesteśmy dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu, które bezsprzecznie należeć będą do najważniejszych w historii tego kraju. Walka toczy się przede wszystkim o odsunięcie od władzy Benjamina Netanjahu i jego skrajnie prawicowych popleczników, ale też o charakter Izraela jako takiego. Co obecnie mówią nam sondaże? Jakich wyników możemy spodziewać się w październiku?