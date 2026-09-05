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Prawa autorskie: Foto: Jens Schlueter/ AFPFoto: Jens Schlueter...
05 września 2026

Jak AfD idzie po władzę [Korespondencja z Saksonii]

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Saksonia-Anhalt żyje pomiędzy dowodami dawnego znaczenia a pamięcią zakładów i biografii zdegradowanych po zjednoczeniu. AfD wskazuje winnych i obiecuje odzyskanie podmiotowości. Ulrich Siegmund może być pierwszym politykiem AfD, który zamieni tę opowieść w realną władzę.

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Radosław Korzycki pisze dla OKO.press z Magdeburga i Quedlinburga przed niedzielnymi wyborami do Landtagu w Saksonii-Anhalt.

W niedzielę 6 września mieszkańcy Saksonii-Anhalt wybiorą nowy Landtag. AfD prowadzi w ostatnich sondażach z poparciem przekraczającym 40 procent i wyprzedza rządzącą w całym kraju CDU o kilkanaście punktów. Jeśli zdobędzie większość mandatów albo znajdzie sposób na obejście zapory wzniesionej przez pozostałe partie, Ulrich Siegmund może stanąć na czele pierwszego rządu landowego kierowanego przez skrajną prawicę w powojennej historii Niemiec.

Samo zwycięstwo wyborcze AfD nie wystarczy jednak do przejęcia władzy. O tym rozstrzygną próg wyborczy, podział drugich głosów i zachowanie pozostałych ugrupowań po wyborach (Więcej o tym w dalszej części tekstu).

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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