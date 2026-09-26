Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFP Foto SERGEY BOBOK / ... Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFP Foto SERGEY BOBOK / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 26 września 2026 Jak chronić zabytki kultury Ukrainy przed barbarzyńcami z Rosji? [UKRAIŃSKA EKSPERTKA] Maryna Baranivska przeczytasz w 12 minut Rosja popełnia systematyczną zbrodnię przeciwko ukraińskiemu narodowi politycznemu, a także przeciwko ukraińskiemu narodowi kulturowemu. Chce naszego zniknięcia z powierzchni ziemi, niszczy nasze dziedzictwo kulturowe i wszelkie oznaki naszej tożsamości – mówi Olha Sahaidak. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFP Foto SERGEY BOBOK / ... Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFP Foto SERGEY BOBOK / ...

„Muszę z przykrością stwierdzić, że mimo iż mieliśmy wystarczająco dużo czasu, my jako społeczeństwo, w tym środowisko zawodowe, oraz nasze państwo, nie podjęliśmy jednak odpowiednich działań, aby opracować szczegółowe procedury postępowania na wypadek ataku zbrojnego.

Kiedy rozpoczęła się wojna pełnoskalowa ani właściwe ministerstwa, ani inne organy państwowe, ani Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, ani władze lokalne nie były w stanie powiedzieć ludziom pracujących w muzeach, bibliotekach i innych instytucjach kultury, jak powinny postępować. W praktyce więc, podobnie jak w 2014 roku, odpowiedzialność za te decyzje przerzuciliśmy na kierownictwo poszczególnych instytucji” – mówi Olha Sahaidak, ukraińska menedżerka kultury.