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Prawa autorskie: Foto SERGEY BOBOK / AFPFoto SERGEY BOBOK / ...
26 września 2026

Jak chronić zabytki kultury Ukrainy przed barbarzyńcami z Rosji? [UKRAIŃSKA EKSPERTKA]

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Rosja popełnia systematyczną zbrodnię przeciwko ukraińskiemu narodowi politycznemu, a także przeciwko ukraińskiemu narodowi kulturowemu. Chce naszego zniknięcia z powierzchni ziemi, niszczy nasze dziedzictwo kulturowe i wszelkie oznaki naszej tożsamości – mówi Olha Sahaidak.

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„Muszę z przykrością stwierdzić, że mimo iż mieliśmy wystarczająco dużo czasu, my jako społeczeństwo, w tym środowisko zawodowe, oraz nasze państwo, nie podjęliśmy jednak odpowiednich działań, aby opracować szczegółowe procedury postępowania na wypadek ataku zbrojnego.

Kiedy rozpoczęła się wojna pełnoskalowa ani właściwe ministerstwa, ani inne organy państwowe, ani Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, ani władze lokalne nie były w stanie powiedzieć ludziom pracujących w muzeach, bibliotekach i innych instytucjach kultury, jak powinny postępować. W praktyce więc, podobnie jak w 2014 roku, odpowiedzialność za te decyzje przerzuciliśmy na kierownictwo poszczególnych instytucji” – mówi Olha Sahaidak, ukraińska menedżerka kultury.

Rozmawiamy z ekspertką o stratach Ukrainy w dziedzinie kultury w efekcie rosyjskiej agresji zbrojnej, a także o roli państwa i społeczeństwa obywatelskiego w ochronie dziedzictwa kulturowego oraz o perspektywach udowodnienia przed sądem ludobójstwa kulturowego popełnionego przez Rosjan.

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Maryna Baranivska

Od końca lat 90. pracuje w ukraińskich mediach, a od kilku lat próbuje też swoich sił jako specjalistka ds. komunikacji. Obecnie jest częścią zespołu ds. rzecznictwa w projekcie „Zbrodnie wojenne armii rosyjskiej przeciwko ukraińskiemu dziedzictwu kulturowemu: analiza interdyscyplinarna i wnioski na podstawie dokumentacji zbrodni FR w Ukrainie”.

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