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Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.plFot. Maciek Jaźwieck...
17 września 2026

Jak KO traci wyborców. Lekcja z małej warszawskiej uliczki [Widzę to tak]

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Przejść do porządku dziennego nad potrzebami mieszkańców dla zaspokojenia interesów deweloperów? Dla władz rządzonej przez członków KO warszawskiej Pragi Południe to nic trudnego

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Piotr Trzaskowski, autor tego tekstu jest działaczem społecznym, był dyrektorem Akcji Demokracji. Współtworzył Obóz dla Klimatu. Związany z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Kooperatywą Spożywczą Dobrze i wschodnioeuropejską siecią organizacji pozarządowych CEE Bankwatch Network.

W 2023 roku opozycja sięgnęła po władzę w kraju dzięki bezprecedensowej mobilizacji społecznej. Jednak zapał aktywistów i części elektoratu od trzech lat stopniowo wygasa. Wpływa na to nie tylko prawicowy zwrot rządu Donalda Tuska, ale również – co rzadziej trafia na czołówki gazet – lokalne decyzje partyjnych baronów. Mechanizm ten doskonale widać na przykładzie planowanej przebudowy niepozornej ulicy na warszawskiej Pradze-Południe.

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Warszawa

Piotr Trzaskowski

Działacz i innowator społeczny. Pomysłodawca i były dyrektor Akcji Demokracji. Współtworzył Obóz dla Klimatu. Związany z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Kooperatywą Spożywczą Dobrze i wschodnioeuropejską siecią organizacji pozarządowych CEE Bankwatch Network.

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