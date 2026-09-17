Jak KO traci wyborców. Lekcja z małej warszawskiej uliczki [Widzę to tak]

Przejść do porządku dziennego nad potrzebami mieszkańców dla zaspokojenia interesów deweloperów? Dla władz rządzonej przez członków KO warszawskiej Pragi Południe to nic trudnego

Piotr Trzaskowski, autor tego tekstu jest działaczem społecznym, był dyrektorem Akcji Demokracji. Współtworzył Obóz dla Klimatu. Związany z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Kooperatywą Spożywczą Dobrze i wschodnioeuropejską siecią organizacji pozarządowych CEE Bankwatch Network.

W 2023 roku opozycja sięgnęła po władzę w kraju dzięki bezprecedensowej mobilizacji społecznej. Jednak zapał aktywistów i części elektoratu od trzech lat stopniowo wygasa. Wpływa na to nie tylko prawicowy zwrot rządu Donalda Tuska, ale również – co rzadziej trafia na czołówki gazet – lokalne decyzje partyjnych baronów. Mechanizm ten doskonale widać na przykładzie planowanej przebudowy niepozornej ulicy na warszawskiej Pradze-Południe.