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Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plFot. Robert Kowalews...
10 września 2026

Piotr Niemczyk rozpoczął w więzieniu głodówkę. Siedzi za czyn, którego nie popełnił

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Były opozycjonista z czasów PRL odsiaduje wyrok za czyn, którego nie popełnił. W ten sposób sprzeciwia się absurdom wyroków nakazowych – bez prawa do obrony. 9 września rozpoczął w więzieniu głodówkę. O jego uwolnienie apelują byli więźniowie polityczni, członkowie opozycji ulicznej i dziennikarze.

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Piotr Niemczyk, opozycjonista z czasów PRL, jeden z założycieli Ruchu Wolność i Pokój, potem w III RP wysoki oficer w UOP-ie, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, dwa dni temu trafił do więzienia na podstawie wyroku nakazowego za udział w proteście ulicznym Ostatniego Pokolenia w maju 2025 r. (Na zdjęciu u góry stoi obok przedstawicieli Ostatniego Pokolenia podczas ich konferencji prasowej w kwietniu 2025 r.)

Bez procesu został skazany za rzekome blokowanie drogi. Tymczasem on tylko stał na chodniku z banerem.

– Piotr nie siedział na ulicy, bo bał się, że już nie wstanie, ma problemy ze zdrowiem. Ja i 23 innych uczestników tego protestu też zostaliśmy skazani, ale my siedzieliśmy na ulicy – mówi Paweł Kasprzak, lider Obywateli RP. Większość uczestników protestu się odwołała. Niemczyk nie.

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Krzysztof Boczek

Ślązak, z pierwszego wykształcenia górnik, potem geograf, fotoreporter, szkoleniowiec, a przede wszystkim dziennikarz, od początku piszący o podróżach i rozwoju, a od kilkunastu lat głównie o służbie zdrowia i mediach. Zaczynał w Gazecie Wyborczej w Katowicach, potem autor w kilkudziesięciu tytułach, od lat stały współpracownik PRESS, SENS, Goniec.pl. W tym zawodzie ceni niezależność.

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