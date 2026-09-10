Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 września 2026 Piotr Niemczyk rozpoczął w więzieniu głodówkę. Siedzi za czyn, którego nie popełnił Krzysztof Boczek przeczytasz w 6 minut Były opozycjonista z czasów PRL odsiaduje wyrok za czyn, którego nie popełnił. W ten sposób sprzeciwia się absurdom wyroków nakazowych – bez prawa do obrony. 9 września rozpoczął w więzieniu głodówkę. O jego uwolnienie apelują byli więźniowie polityczni, członkowie opozycji ulicznej i dziennikarze. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Piotr Niemczyk, opozycjonista z czasów PRL, jeden z założycieli Ruchu Wolność i Pokój, potem w III RP wysoki oficer w UOP-ie, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, dwa dni temu trafił do więzienia na podstawie wyroku nakazowego za udział w proteście ulicznym Ostatniego Pokolenia w maju 2025 r. (Na zdjęciu u góry stoi obok przedstawicieli Ostatniego Pokolenia podczas ich konferencji prasowej w kwietniu 2025 r.)

Bez procesu został skazany za rzekome blokowanie drogi. Tymczasem on tylko stał na chodniku z banerem.