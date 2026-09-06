Zaloguj się, aby zapisać na później 06 września 2026

Jak opodatkować bogactwo? Ekonomiści toczą pasjonujący spór

Łukasz Rachel przeczytasz w 10 minut

Przez 30 lat majątek gospodarstw domowych na Zachodzie podwoił się, ale płace urosły tylko o niecałe 30 proc. Miliarderzy podbijają kosmos i bez wstydu sterują polityką. To zmienia sposób, w jaki ludzie myślą o sprawiedliwości i nierównościach. Wraca debata o opodatkowaniu majątku. Jakie są argumenty? I co na to ekonomia? Pisze dr Łukasz Rachel.

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