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Prawa autorskie: Fot. Julia Demaree Nikhinson / POOL / AFPFot. Julia Demaree N...
06 września 2026

Jak opodatkować bogactwo? Ekonomiści toczą pasjonujący spór

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Przez 30 lat majątek gospodarstw domowych na Zachodzie podwoił się, ale płace urosły tylko o niecałe 30 proc. Miliarderzy podbijają kosmos i bez wstydu sterują polityką. To zmienia sposób, w jaki ludzie myślą o sprawiedliwości i nierównościach. Wraca debata o opodatkowaniu majątku. Jakie są argumenty? I co na to ekonomia? Pisze dr Łukasz Rachel.

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Zacznijmy od liczb. Pokolenie temu przeciętny Brytyjczyk, odkładając 15 proc. pensji, potrzebował około 20 lat, by przejść z dolnej ćwiartki rozkładu majątku do górnej. Dziś potrzebuje 40 lat. W Niemczech i Francji zmiana jest jeszcze bardziej dramatyczna.

Te wyliczenia pochodzą z lipcowego tekstu Johna Burn-Murdocha w „Financial Times”. Mechanizm jest prosty: od połowy lat 90. mediana majątku netto gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech i Francji podwoiła się realnie. Tymczasem dochody wzrosły w tym czasie o jakieś 30 proc.

Majątek i płace rozjechały się.

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Łukasz Rachel

Adiunkt ekonomii, University College London

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