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Prawa autorskie: Jak Rosja rozgrywa Polske i Europe - YouTubeJak Rosja rozgrywa Polske i Europe - YouTube
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Jak Rosja rozgrywa Polskę i Europę [PROGRAM POLITYCZNY]

Strategią Putina jest dokonywanie takich ataków, których kraje NATO nie uznają za przekraczające próg wojny. Jak wiele jest w stanie tolerować sojusz? I jak NATO może odpowiedzieć na rosyjskie sabotaże? A kto kategorycznie nie chce, żeby odpowiadało jakkolwiek?

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„W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę” – mówił w ubiegłym tygodniu w Sejmie Donald Tusk.

Polski premier nie jest jedynym europejskim liderem, który w ostatnim czasie publicznie odnosił się do strategii, jaką w ostatnim czasie intensyfikuje putinowska Rosja. Z przedstawicielami największych partii spotkał się w Pałacu Elizejskim Emmanuel Macron, a w wyniku tego spotkania oświadczenie potępiające Kreml wydali Marine Le Pen i Jordan Bardella. Nie oznacza to, że w obliczu rosyjskich prowokacji kraje UE mówią jednym głosem.

Premier Słowacji Robert Fico o eskalację obwinia... Zachód, który rzekomo prze do wojny z Rosją.

Brzmi znajomo? Na polskim gruncie podobną interpretację przedstawiają np. działacze partii Grzegorza Brauna, którzy wystąpili ostatnio przed Pałacem Prezydenckim z rozciągniętym plakatem, na którym widniała podobizna Radosława Sikorskiego. Szef MSZ został napiętnowany jako „podżegacz wojenny” za to, że w ostatnim czasie powiedział publicznie, że kraje NATO-wskie wygrałyby starcie militarne z Rosją.

Sęk w tym, że strategią Putina jest dokonywanie takich ataków, których kraje NATO nie uznają za przekraczające próg wojny. Jak wiele jest w stanie tolerować sojusz? I jak NATO może odpowiedzieć na rosyjskie sabotaże? A kto kategorycznie nie chce, żeby odpowiadało jakkolwiek?

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Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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