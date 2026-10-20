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Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFPFot. Alexander NEMEN...
20 października 2026

Jałta transmitowana online. Za Stalina nie do pomyślenia... [GOWORIT MOSKWA]

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Sytuację mamy taką, że Putin i Trump chcieliby „nowej Jałty”. Byłaby ona dla Putina zwycięstwem zastępczym zamiast zdobycia Kijowa. A dla Trumpa – nowym wspaniałym dealem. Jest jeden problem: „Jałta” jest wtedy, gdy świat się o niej dowiaduje, gdy ustalenia już zapadły. Nie przed.

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Deal, wydawałoby się, jest prosty: Władimir Putin ma dostać Ukrainę, by ją rozkraść i móc dalej naciskać na Europę. Donald Trump z kolegami ma dostać nową szansę na zarobek. Putin i Trump mają to sprzedać jako wielki sukces swoich rządów. Wszystko to miałyby zatwierdzić Chiny.

Problem w tym, że ów prosty plan wymaga realizacji wielu szczegółowych elementów. I tu Moskwa przestaje być pewna swego. Bo np. Trumpowi może się znudzić. A jaki interes miałyby mieć tu Chiny? Tajwan?

Jasny jest natomiast interes co najmniej połowy Europy, by te pomysły zablokować. Więc zamiast „nowej Jałty” mamy na razie spotkanie w Oslo, gdzie wysłannicy Trumpa mogą się dowiedzieć, od Zełenskiego i Europejczyków, dlaczego ich rzekomo świetny plan niekoniecznie ma szanse powodzenia.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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