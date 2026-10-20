Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN... Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 października 2026 Dodaj nas w Google Jałta transmitowana online. Za Stalina nie do pomyślenia... [GOWORIT MOSKWA] Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 8 minut Sytuację mamy taką, że Putin i Trump chcieliby „nowej Jałty”. Byłaby ona dla Putina zwycięstwem zastępczym zamiast zdobycia Kijowa. A dla Trumpa – nowym wspaniałym dealem. Jest jeden problem: „Jałta” jest wtedy, gdy świat się o niej dowiaduje, gdy ustalenia już zapadły. Nie przed. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN... Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN...

Deal, wydawałoby się, jest prosty: Władimir Putin ma dostać Ukrainę, by ją rozkraść i móc dalej naciskać na Europę. Donald Trump z kolegami ma dostać nową szansę na zarobek. Putin i Trump mają to sprzedać jako wielki sukces swoich rządów. Wszystko to miałyby zatwierdzić Chiny.

Problem w tym, że ów prosty plan wymaga realizacji wielu szczegółowych elementów. I tu Moskwa przestaje być pewna swego. Bo np. Trumpowi może się znudzić. A jaki interes miałyby mieć tu Chiny? Tajwan?