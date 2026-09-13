Prawa autorskie: Photo by JACK GUEZ / AFP Photo by JACK GUEZ /... Prawa autorskie: Photo by JACK GUEZ / AFP Photo by JACK GUEZ /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 13 września 2026 „Jedne o czym myślę, to jak stąd wyjechać”. Oto jak ratują się cywile ze Strefy Gazy Paweł Jędral przeczytasz w 14 minut Od października 2023 r. nie istnieje jedna procedura, w ramach której mieszkaniec Gazy mógł po prostu wyjechać. Największe szanse mają cztery grupy: osoby wymagające leczenia za granicą, posiadacze obcych paszportów i ich rodziny, osoby objęte programem łączenia rodzin oraz studenci. Można też opłacić się „legalnym przemytnikom” z Egiptu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Photo by JACK GUEZ / AFP Photo by JACK GUEZ /... Prawa autorskie: Photo by JACK GUEZ / AFP Photo by JACK GUEZ /...

7 października 2023 nie zmienił fundamentalnie losu tych, którzy chcieli wyjechać ze Strefy Gazy, a tylko go skomplikował. Bo przed tą datą mieszkańcy palestyńskiej eksklawy też nie mogli swobodnie podróżować.

System ograniczeń istniał od wielu lat, a po przejęciu kontroli nad Gazą przez Hamas w 2007 r. i nałożeniu izraelskiej blokady, został znacznie zaostrzony. W praktyce funkcjonowały jednak dwie drogi wyjazdu: przez kontrolowane przez Izrael przejście Erez na północy oraz przez kontrolowane przez Egipt przejście Rafah na południu.