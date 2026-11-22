Jelenie nad autostradą, czyli co łączy teksaskiego MAGA z nowojorskim libkiem
Na budowę autostradowych przejść dla zwierząt zarówno Republikanie, jak i Demokraci chętnie przeznaczają setki milionów dolarów. Dzięki temu zyskują głosy myśliwych i ekologów, a szerzej – amerykańskich kierowców, bo zderzenie z nawet 300-kilogramowym zwierzęciem to duże i czasem śmiertelne ryzyko. Ostatecznie zyskuje dzika przyroda.
John Barrasso to prominentny Republikanin, który zasiada w Senacie USA od 2007 r. W latach 2019–2025 był przewodniczącym konferencji Republikanów, a w mijającej kadencji pełni kluczową funkcję whipa większości, czyli senatora odpowiedzialnego za utrzymywanie dyscypliny partyjnej i mobilizowanie kolegów do głosowań zgodnie z linią partii. Pozostaje lojalny wobec Donalda Trumpa i poparł go, gdy ten ubiegał się o reelekcję w 2024 r.
Trudno się dziwić: Barrasso reprezentuje krwiście czerwone, a więc republikańskie Wyoming – stan, w którym znajduje się prawie całe Yellowstone, najstarszy park narodowy na świecie, założony w 1872 roku. Nie licząc Alaski, Wyoming to stan o najmniejszej gęstości zaludnienia w USA: około 2,3 osoby na kilometr kwadratowy (dla porównania w Polsce to około 120 osób). Powiedzieć, że Wyoming to głównie wilderness, czyli dzicz, to mało – myślałem o tym w maju, sunąc autostradą międzystanową I-25 na wysokości stolicy stanu, Cheyenne.
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