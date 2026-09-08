Jest zawiadomienie na Julię Przyłębską do prokuratury. Za ręczne sterowanie składami orzekającymi TK
Zawiadomienie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zarzuca Przyłębskiej, że gdy była prezeską TK, dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających. Robiono to po to, by wrażliwe sprawy rozstrzygały składy dające „gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści”.
Zawiadomienie jest mocne, bo składa je Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zazwyczaj jest ostrożna w osądach i zajmuje wyważone stanowiska. W zawiadomieniu Fundacja formułuje jednak pod adresem byłej prezeski Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej (na zdjęciu u góry) – która jest obecnie sędzią TK w stanie spoczynku – ostre zarzuty dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego.
Przepis mówi o niedopełnieniu obowiązków służbowych lub przekroczeniu uprawnień. Zawiadomienie trafiło do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. O jego złożeniu Fundacja poinformowała w komunikacie z 7 września 2026 roku.
Cytujemy obszerne fragmenty komunikatu, w którym HFPC tłumaczy, dlaczego złożyła zawiadomienie do prokuratury na Przyłębską.
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