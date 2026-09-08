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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja GazetaFot. Slawomir Kamins...
08 września 2026

Jest zawiadomienie na Julię Przyłębską do prokuratury. Za ręczne sterowanie składami orzekającymi TK

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Zawiadomienie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zarzuca Przyłębskiej, że gdy była prezeską TK, dochodziło do bezprawnego kształtowania i zmieniania składów orzekających. Robiono to po to, by wrażliwe sprawy rozstrzygały składy dające „gwarancję orzeczenia oczekiwanej treści”.

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Zawiadomienie jest mocne, bo składa je Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zazwyczaj jest ostrożna w osądach i zajmuje wyważone stanowiska. W zawiadomieniu Fundacja formułuje jednak pod adresem byłej prezeski Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej (na zdjęciu u góry) – która jest obecnie sędzią TK w stanie spoczynku – ostre zarzuty dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego.

Przepis mówi o niedopełnieniu obowiązków służbowych lub przekroczeniu uprawnień. Zawiadomienie trafiło do Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka. O jego złożeniu Fundacja poinformowała w komunikacie z 7 września 2026 roku.

Cytujemy obszerne fragmenty komunikatu, w którym HFPC tłumaczy, dlaczego złożyła zawiadomienie do prokuratury na Przyłębską.

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sędzia dubler

zawiadomienie do prokuratury

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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