Już nie milion. Ilu jest uchodźców z Ukrainy w Polsce?

We wrześniu w porównaniu do sierpnia 2026 roku liczba osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce spadła o 9 proc. Wśród dzieci – o 18 proc. W sumie w systemie odnotowano prawie sto tysięcy mniej uchodźców niż dwa miesiące temu. Szukamy przyczyn tych zmian.

Od ponad tygodnia w polskich mediach pojawiają się artykuły o spadającej liczbie uchodźców z Ukrainy w Polsce. Autorzy powołują się na dane Eurostatu, które są „zaskakujące” i „nie pozostawiają złudzeń”, że Ukraińców ubywa. Przy czym w Polsce miało dojść w ciągu miesiąca do największego spadku liczby obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Unii Europejskiej – o 13,7 tys. w porównaniu z lipcem 2026 roku.