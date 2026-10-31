Już nie milion. Ilu jest uchodźców z Ukrainy w Polsce?
We wrześniu w porównaniu do sierpnia 2026 roku liczba osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce spadła o 9 proc. Wśród dzieci – o 18 proc. W sumie w systemie odnotowano prawie sto tysięcy mniej uchodźców niż dwa miesiące temu. Szukamy przyczyn tych zmian.
Od ponad tygodnia w polskich mediach pojawiają się artykuły o spadającej liczbie uchodźców z Ukrainy w Polsce. Autorzy powołują się na dane Eurostatu, które są „zaskakujące” i „nie pozostawiają złudzeń”, że Ukraińców ubywa. Przy czym w Polsce miało dojść w ciągu miesiąca do największego spadku liczby obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Unii Europejskiej – o 13,7 tys. w porównaniu z lipcem 2026 roku.
I choć nie jest to szokująca wartość dla kraju, w którym od końca 2022 roku liczba osób objętych ochroną czasową utrzymywała się na poziomie trochę poniżej miliona, przyjrzyjmy się bliżej tym liczbom.
Uchodźcy z Ukrainy w Unii Europejskiej
Po pierwsze, dane Eurostatu opublikowane w połowie października 2026 roku pokazują sytuację według stanu na koniec sierpnia.
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