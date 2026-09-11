Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar... Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 września 2026 Kaczyńskiemu i PiS nie udał się szturm na uczelnię założoną przez Ziobrę Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 9 minut Jarosław Kaczyński i jego posłowie chcą siłowo zablokować odwołanie 33-letniego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, byłego działacza Solidarnej Polski. Chodzi o Michała Sopińskiego, który zarabia ok. 40 tysięcy złotych i jeździ po całym świecie. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar... Prawa autorskie: Fot. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Fot. Akademia Wymiar...

PiS w sytuacji spadku poparcia społecznego – z najnowszego badania CBOS wynika, że popiera ich 15 procent Polaków – szuka tematów, które dadzą partii wiatru w żagle. Tym bardziej że w partię mocno uderza afera Zondacrypto, w której pojawiają się nazwiska jej czołowych polityków.

I PiS nagle znalazł temat, który ma być politycznym złotem. W piątek 11 września prezes PiS Jarosław Kaczyński i wierchuszka partii pojawili się pod siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przy ulicy Karmelickiej w Warszawie, by protestować w obronie jej odwołanego rektora. Pod uczelnią pojawił się sam prezes PiS Jarosław Kaczyński, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS Sebastian Kaleta i posłanka PiS Maria Kurowska.