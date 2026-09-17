Kampania wrześniowa – rząd vs prezydent [PROGRAM POLITYCZNY]
Mateusz Morawiecki dostaje kolejny argument do kłótni z partią Jarosława Kaczyńskiego. Ruch Narodowy odcina się od Wiplera i Mentzena. A prezydent składa ponownie ustawę o kryptowalutach.
W sondażach poparcia rządu nastąpiło lekkie odbicie. I w koalicji poprawiły się nastroje. W mediach króluje afera Zondacrypto, która z każdym tygodniem dostarcza nowej pożywki. Dla rządu to podwójne złoto – nie tylko odwraca uwagę od jego problemów, ale także zahacza o większość podmiotów na prawicy. I doprowadza do jej dalszych podziałów.
Oto Mateusz Morawiecki dostaje kolejny argument do kłótni z partią Jarosława Kaczyńskiego; Ruch Narodowy odcina się od Wiplera i Mentzena. A prezydent składa ponownie ustawę o kryptowalutach — bardzo zbliżoną do rozwiązania rządowego — bo dotychczasowe trzy weta zaczynają mu politycznie ciążyć.
Jesienne odbicie może jednak zostać stłumione przez rosnące ceny paliw. I tu znów rząd będzie próbował bronić się poprzez atak. Drugie podejście do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych ma być połączone z zapowiedzią wprowadzenia kolejnej wersji programu CPN. Jeśli prezydent nie podpisze, to znaczy, że nie chce ulżyć zmotoryzowanym rodakom. A poza tym częściowo to i tak jego wina, ponieważ jest człowiekiem Donalda Trumpa, a to prezydent USA wszedł w wojnę z Iranem, od której wszystko się zaczęło.
Prezydent tak łatwo skóry nie sprzeda i zapowiada przedstawienie alternatywnych rozwiązań – PKN – Paliwo Kosztuje Normalnie.
A w Politycznym Plusie rozmawiamy na temat prawicowego paktu senackiego. Jest? Nie ma go? Nie będzie?
Miniatura na podstawie oryginalnej grafiki autorstwa K.C. Greena.
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