0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: - YouTube - YouTube
Wideo

Kampania wrześniowa – rząd vs prezydent [PROGRAM POLITYCZNY]

Mateusz Morawiecki dostaje kolejny argument do kłótni z partią Jarosława Kaczyńskiego. Ruch Narodowy odcina się od Wiplera i Mentzena. A prezydent składa ponownie ustawę o kryptowalutach.

Google News

W sondażach poparcia rządu nastąpiło lekkie odbicie. I w koalicji poprawiły się nastroje. W mediach króluje afera Zondacrypto, która z każdym tygodniem dostarcza nowej pożywki. Dla rządu to podwójne złoto – nie tylko odwraca uwagę od jego problemów, ale także zahacza o większość podmiotów na prawicy. I doprowadza do jej dalszych podziałów.

Oto Mateusz Morawiecki dostaje kolejny argument do kłótni z partią Jarosława Kaczyńskiego; Ruch Narodowy odcina się od Wiplera i Mentzena. A prezydent składa ponownie ustawę o kryptowalutach — bardzo zbliżoną do rozwiązania rządowego — bo dotychczasowe trzy weta zaczynają mu politycznie ciążyć.

Jesienne odbicie może jednak zostać stłumione przez rosnące ceny paliw. I tu znów rząd będzie próbował bronić się poprzez atak. Drugie podejście do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych ma być połączone z zapowiedzią wprowadzenia kolejnej wersji programu CPN. Jeśli prezydent nie podpisze, to znaczy, że nie chce ulżyć zmotoryzowanym rodakom. A poza tym częściowo to i tak jego wina, ponieważ jest człowiekiem Donalda Trumpa, a to prezydent USA wszedł w wojnę z Iranem, od której wszystko się zaczęło.

Prezydent tak łatwo skóry nie sprzeda i zapowiada przedstawienie alternatywnych rozwiązań – PKN – Paliwo Kosztuje Normalnie.

A w Politycznym Plusie rozmawiamy na temat prawicowego paktu senackiego. Jest? Nie ma go? Nie będzie?

Miniatura na podstawie oryginalnej grafiki autorstwa K.C. Greena.

Google NewsWydrukuj

Władza

Sławomir Mentzen

Mateusz Morawiecki

Karol Nawrocki

Donald Tusk

Przemysław Wipler

Program Polityczny

Zondacrypto

Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Komentarze

Nasze tematy